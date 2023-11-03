«الفرسان» إلى سباق الصدارة بـ «ثلاثية النمور»

فيصل النقبي ( كلباء )

استعاد شباب الأهلي نغمة الفوز من جديد بعد انتصاره المهم على اتحاد كلباء 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد كلباء ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري، وتقدم «الفرسان» ليصل للنقطة 17 متساوياً مع الوصل بالنقاط في صدارة الدوري، ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف، ومتقدماً على العين الثالث بنقطة، فيما تجمد رصيد «النمور» عند النقطة السابعة، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام الوحدة بالجولة الماضية.

لم يقدم الفريقان الأداء الأمثل خلال الشوط الأول، الذي انتهى سلبياً، وغابت الخطورة الفعلية من هجوم الفريقين وتعرض شباب الأهلي لخسارة مهاجمه مؤنس دبور، الذي تعرض لإصابة مبكرة منعته من تكملة المباراة ليدخل بدلاً منه ماتيوس ليما.

وتقدم «الفرسان» بهدف عكسي سريع في بداية الشوط الثاني من قبل المدافع عبدالسلام محمد، الذي سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 47، وبعد 3 دقائق سجل «البديل» ماتيوس ليما الهدف الثاني من رأسية متقنة سكنت الشباك، وواصل «الفرسان» تسجيل الأهداف، حيث تمكن الأوزبكي عزيز جانييف من تسجيل الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة بالدقيقة 54.

وقلص البديل سبادايسو النتيجة لاتحاد كلباء بهدف جميل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي 3-1.