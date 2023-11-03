«أدنوك للمحترفين».. مباراتان في الظهور «الأخير» قبل «التوقف الثالث»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم «الجولة السابعة» لدوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم بإقامة مباراتي بني ياس «الحادي عشر» برصيد 7 نقاط، أمام ضيفه خورفكان «التاسع» بالرصيد ذاته على ملعب «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، فيما يستقبل عجمان «قبل الأخير» برصيد 3 نقاط على ملعبه استاد راشد بن سعيد، ضيفه الوحدة «السادس» وله 9 نقاط.

ويُعقب نهاية «الجولة السابعة» بختام مباريات الليلة «التوقف الثالث» لمشوار الدوري، والذي يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تجمع المنتخب الأول استعداداً لمباراتيه أمام ضيفه منتخب نيبال في 16 نوفمبر الجاري، ومضيفه البحرين يوم 21 نوفمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويتصدر «فك الارتباط» على النقاط الذي يجمع «السماوي» وضيفه «النسور» مشهد مباراة الفريقين الليلة على ملعب الأول، وستكون مباراة الليلة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق بني ياس برصيد 4 انتصارات، مقابل فوز وحيد لخورفكان، والتعادل في مباراة.

وتتباين ظروف طرفي اللقاء قبل مواجهة الليلة، بعدما تكبد بني ياس الخسارة الأكبر في مشواره في الموسم أمام مضيفه الشارقة 0-5، في الوقت الذي احتفل فيه خورفكان بالفوز الأكبر في مشواره ضمن الجولة ذاتها على حساب ضيفه الجزيرة 4-2، وتعد مباراة الليلة الأولى للنسور تحت القيادة الفنية الجديد لمدربه المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، والذي تولى المهمة رسمياً خلفاً للمدرب الإسباني «المؤقت» جيرارد زاراجوسا.

ويملك الفريقان الأفضلية بين جميع فرق الدوري في «سيناريو قلب الطاولة»، بعدما حصد «السماوي» 6 نقاط بعد التاخر في النتيجة في مباراتين أمام النصر 4-2 في «الجولة الثانية»، والوحدة 2-1 في «الخامسة»، في المقابل جمع «النسور» 4 نقاط بعد التأخر في النتيجة في مباراتين أمام حتا 2-1 في «الجولة الأولى»، والتعادل مع الوصل 3-3 في «الرابعة».

وعلى استاد راشد بن سعيد، تصطدم رغبة عجمان في تحقيق الفوز الأول في الدوري، بطموحات ضيفه الوحدة الساعي للاقتراب من مربع الصدارة، وحصد «البرتقالي» نقطتين على التوالي بالتعادل أمام الوصل والبطائح 1-1 تحت قيادة مدربه الروماني دانيال إيسايلا، والذي تولى المهمة خلفاً للبرازيلي المقال كايو زاناردي.

في المقابل، استعاد «العنابي» الذي قد يفتقد في مباراة الليلة جهود مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لظروف المرض، ذاكرة الانتصارات بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء 2-1 في الجولة الماضية.

وتعد مواجهات عجمان والوحدة في معقل «البرتقالي» بسباق مثير على إحراز الأهداف، حيث لم يفشل أي فريق في التسجيل في المواجهات الـ 11 السابقة في «دوري المحترفين»، بواقع 54 هدفاً وبعدل 4.9 هدفاً في المباراة، ويتفوق الوحدة في المواجهات المباشرة أمام عجمان برصيد 11 انتصاراً مقابل 6 للبرتقالي، والتعادل في 5 مباريات.



وجهة «سُمعة» المفضلة

تعد شباك عجمان الوجهة المفضلة لأهداف المخضرم إسماعيل مطر قائد «العنابي» في «دوري المحترفين»، بعدما سجل 7 أهداف كأعلى معدل في رصيده، وأسهم مطر في 6 أهداف في آخر 5 مباريات أمام «البرتقالي» بتسجيله هدفين وصناعة 4 أخرى.



سواريز رهان «السماوي»

يتصدر الأرجنتيني جاستون سواريز لاعب وسط بني ياس قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام خورفكان برصيد 4 أهداف، علاوة على إسهامه في صناعة هدفين آخرين في شباك ذات المنافس، وإجمالاً سجل «السماوي» 14 هدفاً في مرمى «النسور» في «دوري المحترفين»، مقابل 8 لهجوم الأخير.