«الهزيم» يستهدف كأس «شادويل» في جبل علي

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي العائلي اليوم فعاليات سباقه الأول لهذا الموسم الذي أطلق عليه اسم «مهرجان يوم الافتتاح»، والذي يتألف من سبعة أشواط، بمشارك 73 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 470 ألف درهم برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

ويسعى الجواد «الهزيم» صاحب الأرض لانتزاع اللقب، حين يواجه مجموعة من الخيول في الشوط السادس والرئيس لمسافة الميل على لقب كأس شادويل، أبرزها «فيولنت جستس»، و«مابوتو».

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «إف ستاسا»، و«أر بي بستفة»، و«يونايتد سبيرت». ويسعى «شينيارا» صاحب التصنيف الأعلى لحصد لقب الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب الشعفار للاستثمار، البالغة جائزته 60 ألف درهم، وينافسه «مزاحم» و«مستر كافو».

وينطلق سباق نوفيس ستيكس في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، البالغة جائزته 60 ألف درهم، بمشاركة ستة خيول، وأبرز المرشحين للفوز هم «مرسوم»، و«برايم سمر»، و«ربدان».

وتتنافس تسع خيول يتقدمها «أوندا ريجنت»، و«زاميت»، و«ثوبان» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب كأس بنك دبي التجاري، البالغة جائزته 76 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، 11 خيلاً تتنافس على لقب كأس دبي للمرطبات البالغة جائزته 60 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «ميزو تنتو»، و«الجنوب»، و«الجاج».

وسيكون الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر على لقب كأس المشرق لخدمات الري البالغة جائزته 60 ألف درهم، حافلاً بالإثارة والتكافؤ بين تسعة خيول، أبرزها «وصال»، و«مكفول»، و«واقت».