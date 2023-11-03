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الرياضة

كأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة ينطلق في دبي اليوم

كأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة ينطلق في دبي اليوم
4 نوفمبر 2023 01:27

محمد حسن (دبي)

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في الساعة السادسة من صباح اليوم، سباق كأس الوصل لمسافة 101 كلم، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي. وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتم رصد جوائز مالية، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، وجوائز مالية أخرى لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.
وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كيلومتراً (أعلام صفراء)، والمرحلة الثانية 25 كيلومتراً (أعلام حمراء)، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 21 كيلومتراً (أعلام زرقاء)، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة (الأخيرة) 20 كيلومتراً (أعلام بيضاء)، وسوف يكون هناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.
ويحمل الفارس سعيد أحمد الشامسي، لقب النسخة الماضية بعد تصدر السباق في جميع مراحله على صهوة «بولي» لإسطبلات «إس إس» قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 4:26:49 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.7 كلم/ ساعة. 
وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس محمد، على صهوة «أبيكس أركبيلاد» لإسطبلات زعبيل، وذهب المركز الثالث أيضاً لإسطبلات زعبيل عن طريق الفارس عبد الله العامري على صهوة «بوبانج الأندلس» بزمن قدره 4:26:53 ساعة.

كأس الوصل للإسطبلات الخاصة
دبي
مدينة دبي الدولية للقدرة
كأس الوصل
كأس الوصل للإسطبلات
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