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الرياضة

«بينك بولو».. مهرجان عائلي في غنتوت

«بينك بولو».. مهرجان عائلي في غنتوت
4 نوفمبر 2023 01:27

غنتوت (الاتحاد) 

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يشهد الملعب الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عصر اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان «بينك بولو» الذي ينظمه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ضمن مبادرات التوعية بمرض سرطان الثدي، وهو المهرجان الذي يمثل بداية موسم نادي غنتوت الرياضي.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان فتح أبواب النادي عند الرابعة عصراً، حيث يكون دخول الجمهور مجاناً، والاستمتاع بفقرات البرنامج الحافل الذي يتضمن العديد من العروض والبرامج الترفيهية والرياضية، بجانب منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وهناك فحوص طبية مقدمة من مستشفى برجيل والقافلة الوردية التي قامت بفحوص ضخمة، خلال الفترة الماضية، بجانب التعريف بهذا المرض وكيفية الحماية.
ويتضمن برنامج الاحتفال، إقامة مباراة لكرة القدم الاستعراضية بمشاركة فرق أكاديميات الكرة للمواهب، والتي تتمثل في أكاديمية ياس وأكاديمية فيوتشر، وبعدها يستمتع الحضور بمباراة بولو استعراضية لفئة الصغار الذين يمثلون نجوم المستقبل، بمشاركة نادي دبي للبولو والفروسية، ثم ينتقل الصغار لطرف الملعب الرئيسي لإطلاق بالونات الاحتفال الوردية بمشاركة الصغار وأسرهم.
وعند السادسة مساء، تعزف موسيقى شرطة أبوظبي النشيد الوطني إيذاناً بالبداية الرسمية للاحتفال، مع تقديم اللاعبات واللاعبين المشاركين في مباراة الاحتفال الاستعراضية التي تجمع بين فريقي غنتوت (أ) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ناصر الشامسي، خالد العمران، والأرجنتيني ماركو لو جنكو، بينما تضم قائمة فريق غنتوت (ب) فارس اليبهوني، علي المري، فهد القبيسي، والأرجنتيني ميقيل ديليس.
وعقب المباراة الاستعراضية تبدأ الفقرة الجماهيرية، والتي تشتمل على عروض للأزياء المقدمة من مجموعة علي بن عبد العزيز للاستثمار، ثم السحوبات الخاصة بالجماهير على التذاكر المجانية، والتي رصد لها النادي الجوائز والهدايا التذكارية.

بينك بولو
مهرجان بينك بولو
غنتوت
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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