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الرياضة

منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز في ضيافة أكاديمية بوذيب

منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز في ضيافة أكاديمية بوذيب
4 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية، أولى منافسات موسم قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتألف من 10 منافسات تجري فعالياتها على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، خلال اليوم وغداً، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.
منافسات اليوم، هي ثالث لقاء يجمع بين فرسان القفز من جميع الفئات على ميدان أكاديمية بوذيب منذ انطلاقة الموسم، وتأتي بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، والمرحلتين الخاصة، والجولة مع تمايز، وتتراوح ارتفاعات حواجزها حسب الفئات، من عند الحد الأدنى (80 - 90) سم لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وحتى الارتفاع (140) سم لفئة فرسان المستوى الأول، وبينهما تصاميم بحواجز على ارتفاعات متنوعة لفئات الفرسان المبتدئين على (90 100) سم، والأشبال (105) سم، والمبتدئين المتقدمة 3 (110) سم، وفرسان المستوى الثاني و(الجونيورز) بحواجز (120) سم، والفرسان من فئة الشباب (130) سم، ومع تزايد عدد خيول القفز الصغيرة أصبح من اليسير عليها المشاركة في المنافسات التي تناسب قدراتها العمرية، فبينما تشارك خيول الـ 4 سنوات في منافسات جرى تصميم مسارها بحواجز (80 - 90) سم، تشارك خيول الـ5 سنوات على حواجز الـ(105) سم والخيول عمر 6 سنوات على (120) سم.
ولاستيعاب أعداد الفرسان وخيول القفز في كل منافسة، يعمد إلى إقامتها على ميدانين، وهو ما شهدته أندية الفروسية في كل من نادي الشارقة، ومركز الإمارات، إضافة إلى أكاديمية بوذيب للفروسية، ومثل فيها حسام زميت، اتحاد الفروسية، وجرى تحكيمها بلجنتي تحكيم، ويعود إلى تحكيمها للمرة الأولى بالموسم؛ الدولي خليل إبراهيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويضع تصاميم مساراتها الدولي يوسف المحمودي، بمساعدة مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها علي مهاجر بمعاونة 4 مشرفين.

قفز الحواجز
قرية بوذيب للفروسية
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
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