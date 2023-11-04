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الرياضة

تن هاج يتبرأ من المسؤولية عن فشل «الشياطين»!

تن هاج يتبرأ من المسؤولية عن فشل «الشياطين»!
4 نوفمبر 2023 09:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
يعيش مانشستر يونايتد الإنجليزي أسوأ بداية موسم له منذ سنوات طويلة، ولم يكن مقنعاً في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز الثامن في ترتيب المسابقة المحلية، ولقي مؤخراً هزيمة ثقيلة من جاره مانشسترسيتي 0-3 في الجولة العاشرة للدوري، ويحتل في الوقت نفسه المركزالثالث في ترتيب مجموعته بدوري الأبطال، التي يتصدرها بايرن ميونيخ الألماني يليه جلطة سراي التركي، وما زاد الأمور تعقيداً، أنه خسر أيضاً من نيوكسل 0-3 يوم الأربعاء الماضي في دورالـ 16 لكأس «كاراباو».
ورغم كل ذلك، يتبرأ الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني من المسؤولية، ويلقي بها على اللاعبين الذين يتهمهم بأنهم لا ينفذون «فلسفته» في اللعب، وقال: لا يمكنني أن ألعب مثلما كنت ألعب عندما كنت مديراً فنياً لأياكس أمستردام، لأن اللاعبين مختلفون، وجئت إلى مانشستر بفلسفتي التي تقوم على أساس «الاستحواذ» مع التمرير السريع والمباشر، وأحاول أن أجعلها تتوافق مع طبيعة اليونايتد وشخصيات لاعبيه.
وإذا كان أسلوب تن هاج نجح الموسم الماضي مع الفريق، فإنه يعترف بأنه فشل معهم هذا الموسم، لأن اللاعبين يلعبون بطريقة غيرمباشرة وببطء، وأضاف: العام الماضي شاهدنا بأعينننا ما حدث، لعبنا كرة قدم جيدة، وهذا الموسم لم تختلف فلسفتي في اللعب، وإنما كل ما أريده أن نركز أكثر على اللعب المباشر.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية إن مانشستر يونايتد أمام اختبار جديد في «البريميرليج»، حيث ينزل ضيفاً على فولهام في الجولة 11 للدوري الإنجليزي، وأمام تن هاج فرصة جيدة، لكي يجعل اللاعبين ينتهجون نفس فلسفته وأسلوبه ومبادئه في اللعب، من أجل العودة إلى الانتصارات الغائبة.

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