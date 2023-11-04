حورية عمور.. «محاربة الصحراء» تخطف الأضواء

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ منتخب فرنسا للجودو بلقب بطولة أبوظبي للمحاربين القدامى، التي اختتمت مساء أمس في صالة «جامعة السوربون» بأبوظبي، وأقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

شهدت البطولة مشاركة قياسية من 130 دولة من مختلف دول العالم، بداية ببطولة أبوظبي جراند سلام للجودو بصالة «مبادله أرينا»، ثم بطولة العالم للكاتا ثم ختامها ببطولة المحاربين القدامى بجامعة السوربون، والتي حصلت على إشادة تنظيمية في رسالة قصيرة تسلمها سفير الاتحاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر قبل مغادرته البلاد، والتي أكد فيها نجاح البطولات بفضل جهود الكوادر الوطنية الإماراتية والمتطوعين وجودة البنية التحتية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة بطولة المحاربين القدامى للسيدات، والتي شهدت مشاركة 121 لاعبة من 33 دولة من أصل 63 دولة ضمتهم بطولة أبوظبي المحاربين القدامى من الجنسين، وكذلك تكريم لجنة المحاربين القدامى بالاتحاد الدولي للجودو للاعبة السابقة فرانسواز دوفريسن نجمة منتخب فرنسا للجودو، وجاء تكريمها في أبوظبي لتفانيها في تطوير رياضة قدامى المحاربين في الجودو في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة منذ عام 1966، وهي الحاصلة على الحزام الأسود ضمن منتخب فرنسا، والعديد من الألقاب.

وجاءت صدارة منتخب فرنسا لبطولة المحاربين برصيد 16 ميدالية ذهبية و10 فضيات و20 ميدالية برونزية، ثم منتخب البرازيل وصيفاً برصيد 9 ذهبيات و7 فضيات و11 ميدالية برونزية، وفي المركز الثالث منتخب كازاخستان برصيد 8 ميداليات ذهبية و11 فضية و20 ميدالية برونزية.

وعلى مستوى البطولة التي ضمت 63 دولة، فقد احتل المنتخب العربي الجزائري المركز الأول في ترتيب الدول العربية المشاركة في البطولة في غياب منتخب الإمارات للجودو، وجاءت صدارة محاربي الصحراء الجزائري بفضل تألق لاعبته حورية عمور (57 عاماً) بفوزها بذهبية وزن 57 كجم، وزميلها حفيظ بو هلة بالميدالية البرونزية، ثم منتخبات المغرب، السعودية، وتونس، الكويت، مصر، ثم سوريا.