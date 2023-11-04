«الموهبة الصغيرة» تخطف قلوب الفرنسيين!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أسهم النجم الفرنسي الشاب وارين زائير- إيمري «17عاماً» بقوة في فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 3-0 في الجولة 11 للدوري الفرنسي، وسجل الهدف الثاني لفريقه، واستحق «الأغنية» التي رددتها جماهير «حديقة الأمراء» من أجله بعد تألقه اللافت الذي جعلها تنسى تماماً متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، الذي رحل عن الفريق.

وأصبح زائير- إيمري مرشحاً بقوة للانضمام إلى قائمة منتخب «الديوك»، التي يعلنها ديدييه ديشامب المدير الفني الخميس المقبل، قبل مواجهة جبل طارق واليونان، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، وهما المباراتان اللتان تقامان في وقت لاحق من هذا الشهر، في إطار «الأجندة الدولية».

ورغم إن مركز إيمري الأساسي وسط ملعب مدافع، إلا أنه يتفوق هجومياً مثلما يتألق دفاعياً، ولديه ميزة الانطلاق خلف المهاجمين وتسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه، ولم تكن مباراة مونبيلييه هى الأولى التي يتألق فيها، وإنما هى مباراته الخامسة على التوالي.

ولفت زائير- إيمري أنظار خبراء الكرة الفرنسية ومحللي مبارياتها، وأبدى مقدم البرامج الفرنسي الشهير جيرومي روتين سعادته الكبيرة وفخره بما يقدمه هذا اللاعب الصغير خريج أكاديمية سان جيرمان، والذي أصبح عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق «الباريسي» ويتطورأداؤه من مباراة إلى أخرى، وأصبح جديراً فعلاً بأن يكون لاعباً أساسياً في منتخب بلاده، خاصة في ظل إصابة أوريليان تشواميني نجم ريال مدريد واحتمال ابتعاده عن «المستطيل الأخضر» لأكثر من 6 أسابيع.

وقال روتين في برنامجه الشهير «روتين يشتعل» على شبكة مونت كارلو سبورت، إن زائير- إيمري من اللاعبين القليلين الذين تخرجوا من مركز تدريب النادي الباريسي وتألقوا في العاصمة الفرنسية، وأضاف: سعيد برؤيته متألقاً في سان جيرمان النادي الذي كنت ألعب له من قبل، وخاصة أنه شاب صغير السن جداً ورغم ذلك استطاع أن يفرض نفسه بين الكبار في الفريق الأول، ويحظى بتقدير وإعجاب مديره الفني وزملائه.

وتابع روتين: صعود نجم إيمري حسّن كثيراً من صورة سان جيرمان الذي اشتهر بأنه لا يمنح أي فرصة لخريجي أكاديميته، وإنما يستغنى عنهم الواحد تلو الآخر.

واختتم روتين كلامه بقوله: أنا فخور بكون هذا الفتى الصغير لاعباً في سان جيرمان، لأنه يمكن الاعتماد عليه في تحقيق نتائج طيبة للفريق في مشواره بالدوري ودوري الأبطال.