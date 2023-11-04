«زايد العليا لأصحاب الهمم» تحتفل بأبطال «البارالمبية الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حفلاً لتكريم لفرسان الإرادة، نجوم المؤسسة أعضاء منتخباتنا الوطنية، أصحاب الإنجازات والمشاركين في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي استضافتها مدينة هانجتشو بالصين وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة، و11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات)، منهم 8 ميداليات لأبطال المؤسسة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين، كما حصد الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديد إلى دورة الألعاب البارالمبية القادمة من خلال نتائجه في «البارالمبية الآسيوية» ليرفع عدد ممثلي الإمارات في «باريس 2024».

ونجح أبطال المؤسسة بشكل كبير، حيث أحرز عبد الله سلطان العرياني ذهبية رماية البندقية R7 50m SH1 وبرونزية أخرى في رماية بندقية السكتون 50M R6 SH1، وذهبية للاعبة نورة الكتبي في ألعاب القوى- الجلة، وفضية للاعبة ذكرى الكعبي في ألعاب القوى- الصولجان، وبرونزية أخرى لنفس اللاعبة في ألعاب القوى- الجلة، وفضية للاعب سيف الظاهري في رماية بندقية السكتون R9 SH2 50m، وبرونزية للاعب سيف محمد النعيمي في رماية بندقية هوائيةR3 10m SH1، وفضية للاعب محمد الكعبي في ألعاب القوى- الجلة.

وشهد الحفل الذي أقيم بالصالة الرياضية لنادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة العين، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني منتسبي المؤسسة وأسرهم، ولفيف من قيادات المؤسسة، وجرى خلاله تطويق أعناق الأبطال بالورود.

وأشاد عبد الله الكمالي بنتائج رياضيينا المشاركين بالدورة، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها الدائم بفرسان الإرادة ودعمها اللامحدود، وقال: «لولا هذا الدعم لما وصلنا لهذه الإنجازات».

وهنأ أبطال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبعثة منتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أنهم كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأوفوا بالوعد من خلال بلوغ منصات التتويج ورفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي، لافتا إلى أن ابطال المؤسسة محل فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات بما يقدمونه من جهود وتضحيات، وأضاف: «شكراً لكل من ساهم في تحقيق كافة الإنجازات الرياضية لأصحاب الهمم، شكراً لكل الأسر وللكوارد الفنية والإدارية الذين كانوا الداعم القوي لهؤلاء الأبطال في مسيرتهم، هم شركاء في هذا الإنجاز».

من جانبهم أعرب أبطالنا عن سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة الإنسانية من جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووجهوا التحية والتقدير للمؤسسة ولإدارتها على هذا تكريمهم الذي أتى سريعاً، وأشادوا بما تحقق من إنجاز والمشاركة الناجحة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.