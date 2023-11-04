ثنائية لمربط دبي في ثاني أيام «الشارقة للجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

حققت خيول مربط دبي ثنائية خلال الأشواط التأهيلية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته العشرين، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجاءت ثنائية خيول مربط دبي عن طريق «دي جورية» التي حققت أيضاً أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني، عندما تصدرت شوط فئة الأفراس عمر 4 و5 سنوات، وحصدت 92.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «اجوان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني التي حصدت 92.30 نقطة، وحلت ثالثة «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 92.30٠ نقطة.

وكانت المهرة «ع ج ليما» لمربط امارا، قد افتتحت فعاليات اليوم الثاني بتصدرها لشوط المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، وحققت 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ريانة البستان» لاسطبلات البستان، وحققت 91.80 نقطة، وحلت في المركز الثالث «بي دبليو ديمة» لعلي سالم عبيد الكعبي، ونالت 91.70 نقطة.

وأكملت «دي رسيل» الثنائية لمربط دبي، عندما أحرزت المركز الأول في القسم»ب«وسجلت 92.40٠ نقطة، تلتها في المركز الثاني للمهرة «ع ج سجلا» لمربط عجمان، وحققت 92.00 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «منار الزبير»، التي حصلت على 91.80 نقطة.

وذهبت صدارة شوط الأفراس عمر 6 و7 سنوات إلى «ع ج براكة» لمربط عجمان، وحققت 92.70 نقطة، تلتها في المركز الثاني «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وحققت 92.10 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «روح مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وحصلت على 91.90 نقطة.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني الفرس «إي اس شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بالفوز بالمركز الأول في شوط الأفراس عمر 8 سنوات وما فوق، وحققت 92.80 نقطة، تاركة المركز الثاني للفرس «دي إيناس» لمربط النور، وحصلت على 91.50 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «وهج الهيم» لهيثم محمد سعيد الكندي، وحقق 91.20٠ نقطة.