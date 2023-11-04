طارق بن فيصل القاسمي يحصل على الدرجة الثالثة للحزام الأسود في الجو جيتسو

علي معالي (دبي)

حقق الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، الحائز الحزام الأسود في الجو جيتسو، مؤخراً إنجازاً مهماً بحصوله على الدرجة الثالثة للحزام الأسود، وتم منحه هذه الدرجة لعمله الجاد والتقدم الذي أحرزه في اكتساب مهارات الفنون القتالية على المستوى العالمي، وقام بتقديم هذه الترقية أحد أبرز المقيمين والمدربين العالميين وهو الخبير ليو فييرا، الحائز بطولات عالمية كثيرة.

والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، حاصل على الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية والميداليات الفضية في بطولة العالم لـ «النو جي» في عامي 2014 و2015، التي أقيمت في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأميركية، وأظهر مهاراته بشكل كامل، عندما فاز بالميدالية الذهبية في بطولة «أبوظبي جراند سلام» في لندن عام 2016.

قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: «إن الحصول على الشريط الثالث في حزام أسود في الجو جيتسو يعد إنجازاً كبيراً يدل على تفاني الفرد وثباته في هذه الرياضة، إنه يثير مشاعر السعادة والفخر والتقدير».

وأضاف القاسمي: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لسنوات من الجهد والالتزام، ويسلط الضوء على النمو الشخصي والتطور طوال الرحلة، إن فرصة التعلم من الرياضيين والمدربين المرموقين تعزز أهمية هذا الإنجاز».

وتلقى الشيخ طارق بن فيصل القاسمي العديد من رسائل التهاني من مجتمع الجو جيتسو العالمي حيث قال ماركوس ألميدا بوتشيشا، بطل العالم في الجوجيتسو و «أيه دي سي سي»، عدة مرات في قتال التقديم، وعضو في قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للجو جيتسو: «تهانينا الجزيلة للشيخ طارق على حصوله على الشريط الثالث بجدارة على حزامه، إنه يجسد حقاً روح الفنون القتالية وقد قام بعمل رائع خلال الرحلة مع هذه الرياضة، حيث كان دائماً يدعم ويتعلم ويعلم ليس فقط نفسه ولكن أيضاً كل شخص التقى به».

وقال روبرتو دي أبرو، بطل العالم في No-Gi 7 مرات: «إن الاحتفال بالحزام الثالث الذي يستحقه الشيخ طارق هو شهادة على تفانيه الذي لا يتزعزع في الفنون القتالية، لقد ترك التزامه بالتعلم وشغفه بالتدريس تأثيراً دائماً على جميع أولئك الذين حظوا بشرف أن يكونوا جزءاً من رحلته».

وقال روجر جرايسي، وهو مقاتل عالمي متقاعد في الفنون القتالية المختلطة «ام ام ايه»، ورياضي محترف سابق في الجو جيتسو: «أهنئ الشيخ طارق القاسمي على هذا الإنجاز، لن يأتي ذلك من دون الالتزام والتفاني على طول الطريق، إنه تقدم مستحق».