«ليوا الرياضي» يعتمد «مهرجان الاتحاد» 4 أيام

الظفرة (الاتحاد)

اعتمد نادي ليوا الرياضي، أجندة مهرجان الاتحاد، والذي سينطلق في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام متواصلة، ابتداء من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وسيضم المهرجان فعاليات متميزة للسيارات، وهي الاستعراض الحر وأيضاً الاستعراض الرملي.

وفتح النادي باب التسجيل في مختلف مسابقات مهرجان الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين 70 متسابقاً في فئات الاستعراض المختلفة، وأيضاً المشاركة من مختلف دول الخليج في منافسات الاستعراض.

وستنطلق منافسات الاستعراض الحر في حلبة مرعب على مدار يومين، ثم تقام تحديات الاستعراض الرملي على تل مرعب يومي الرابع والخامس من ديسمبر، وهي نفس الفترة التي ستشهد الاكتمال التام لكل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تل مرعب.

وينظم نادي ليوا الرياضي وبشكل سنوي مهرجان الاتحاد احتفاء بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، حيث يتزامن موعد إقامتها مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذكرى قيام الاتحاد.

وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي على أن تمديد الاحتفال بيوم الاتحاد لأربعة أيام كي تكون الفرحة متواصلة ومستمرة للنادي بهذه المناسبة، وقال: «نعمل في نادي ليوا على تسجيل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة، وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كنادٍ من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان».

وعن المنافسات قال: «تُعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة، ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، ودوماً ما نرى أعداداً كبيرة من المتسابقين تقبل على المشاركة والتسجيل، خاصة وأنها تقدم لهم المتعة المطلوبة في الإطار القانوني للرياضة».