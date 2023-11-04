«الإعصار» ينتزع الفوز الأول.. و«الصقور» ينزف!

رضا سليم (دبي)

ضرب فريق حتا موعداً مع الفوز الأول له في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، والذي جاء على حساب فريق الإمارات 4-2 ضمن الجولة السابعة من المسابقة، وهو الفوز الذي تأخر 6 جولات، خاصة أن «الإعصار» الحتاوي لم يسجل أية نقاط وخسر في 6 جولات، وكان الفريق الوحيد الذي احتفظ بنقطة الصفر في 6 أسابيع، إلا أن انتفاضة الفرق مع مدربه الإيطالي فيفياني جاءت في الوقت المناسب كونه ليس بعيداً عن فرق المؤخرة، حيث تساوى مع عجمان قبل أن يخوض مباراته أمام الوحدة، ويبتعد عن الإمارات في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين، وسجلت المباراة رقماً قياسياً في الأهداف الذاتية «النيران الصديقة» بدوري المحترفين، فلم يسق أن شهدت مباراة 3 أهداف ذاتية منها اثنين في مرمى «الصقور» وهدف في مرمى «الإعصار».

ويأتي الفوز الرباعي لفريق حتا للمرة الثانية في دوري المحترفين، وسبق عن فاز على كلباء 4-0 في الأسبوع 25 من موسم 2020-2021 وهو الموسم الذي هبط فيه للدرجة الأولى لمدة موسمين قبل عودته مجدداً للمحترفين، وتفوق الإعصار في مواجهاته أمام الإمارات في المواجهات الخمس، حيث سبق له الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد للصقور برباعية دون رد والتعادل في مباراة.

ونجح الإيطالي فيفياني في تغيير مسار الفريق من الخسارة الخماسية في الجولة السادسة أمام الوصل، وهي أعلى خسارة يتعرض لها الفريق في الدوري وإن كان قد خسر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوصل أيضاً 0-7، وما قدمه الفريق في المباراة كان مفاجأة للجميع خاصة تألق ميركل وأيمن رشوق وخالد الأصبحي ودي ماركو في منطقة الوسط والهجوم والسيطرة الميدانية التي حرت المنافس.

في الوقت الذي كانت خسارة «الصقور» الرباعية قاسية، خاصة أنها الثالثة على التوالي، بعدما خسر من الشارقة والعين وحتا، وقبلها خسر أمام الوصل ولم يحقق في 7 جولات سوى فوز وحيد أمام خورفكان والتعادل مع عجمان وبني ياس، كما أن الفريق لم يحقق الفوز على ملعبه من بداية الموسم، وهو ما يمثل جرس انذار للفريق الذي يضم عدد من النجوم منها إنييستا والكاسير وعمر كيتا وإسماعيل الحمادي وفرانك كوم، وجميعهم كانوا خارج الخدمة ولم يقدم المستوى المأمول، ويأتي التوقف ليكون فرصة للجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس بلاناجوما لإعادة النظر في مشاكل الفريق قبل العودة مجدداً للدوري.