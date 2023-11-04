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شباب الأهلي.. «الوصافة» في 9 دقائق!

شباب الأهلي.. «الوصافة» في 9 دقائق!
4 نوفمبر 2023 14:30

فيصل النقبي (كلباء) 
احتاج شباب الأهلي إلى 9 دقائق فقط، لحسم اللقاء أمام اتحاد كلباء، والقفز إلى «وصافة» جدول الترتيب، حيث سجل الفريق 3 أهداف جميلة ابتداء من الدقيقة 47 التي سجل بها عبدالسلام محمد هدفاً عكسياً في مرمى فريقه، وبعدها بثلاث دقائق فقط سجل البديل ماتيوس ليما الهدف الثاني، وفي الدقيقة 54 سجل غزيز جانييف الهدف الثالث من تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد. 
ورغم محاولات فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء بالتغييرات لعودة فريقه للقاء وتعديل النتيجة، فقد باءت كل المحاولات بالفشل، واكتفى «النمور» بهدف وحيد سجله في نهاية المباراة البرازيلي سبادايسو. 
وكسب «الفرسان» ما جاء من أجله رغم الإصابة الموجعة التي تلقاها في بداية اللقاء، بإصابة مهاجمه مؤنس دبور، وكذلك الخطة الدفاعية المحكمة التي لعب بها «النمور». 
من جانب آخر، ورغم استقبال شباكه لثلاثة أهداف، إلا أن الحارس عيسى الهوتي كان نجماً للقاء، فتصدى للعديد من الكرات الصعبة والانفرادات في الشوطين الأول والثاني، وساهم في الخروج من اللقاء بأقل الخسائر.
 

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