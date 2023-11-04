آرون بطل الجولة الأولى لـ«هايك آند فلاي»

رضا سليم (دبي)

أحرز الايطالي آرون دوروجاتي لقب جولة دبي وهي الجولة الأولى من بطولة «هايك آند فلاي» التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأقيمت الجولة الأولى بمنطقة جميرا، وتتجه البطولة التي تقام من 5 جولات، وتطوف 3 إمارات، إلى جبل نيس في رأس الخيمة اليوم، في الجولة الثانية، فيما تقام الجولة الثالثة أيضاً في رأس الخيمة بجبل جيس يوم الاثنين، والجولة الرابعة بجبل الفاية بالشارقة يوم الأربعاء المقبل وتختتم البطولة يوم السبت بالمقبل بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا.

وجاء فوز آرون بكأس الجولة الأولى بعد حقق زمنا قدره 48:13 دقيقة وحل في المركز الثاني ونال الكأس الفضي المتسابق السويسري نيكولا هيرنجر بزمن قدره 48:57 دقيقة وتبعه في المركز الثالث المتسابق الفرنسي ريمي بورديل وزمنه 51:12 دقيقة، والرابع هيلموت اشيولسر، والخامس لارس ميرستير والسادس توماس ماتيرا.

حضر المنافسات وتتويج الفائزين يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير الجنة المنظمة للبطولة ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وعبد الله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي ودينا بالجافلة عضو مجلس الادارة وحسناء غاس مديرة العمليات بمنتجع شاطئ العنوان بدبي مستضيف الجولة الأولى.

وأشاد يوسف الحمادي بالأداء المتميز للمتسابقين في الجولة الاولى وقال: «الأزمنة الجيدة التي حققوها بسبب روعة المكان وجاذبيته والحضور الجماهيري، والتي تجعل المتسابق يقدم أفضل أداء، وحفل التتويج تأخر لأكثر من ساعة بسبب استمتاعهم خلال الاستعراضات التي حرص المشاركون على تقديمها في سماء جميرا عقب نهاية الجولة الرئيسية».