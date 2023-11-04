ديوكوفيتش يواجه بوريس بيكر في «المقصورة المقابلة»



باريس (أ ف ب)

ثأر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الدنماركي هولجر رونه، وبلغ نصف نهائي بطولة باريس للماسترز الألف في التنس، وأهدر الصربي فرصة لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكنه فاز في النهاية على اللاعب الدنماركي الذي هزمه في نهائي العام الماضي 7-5، 6-7 (3/7)، و6-4، في مباراة استمرت أكثر من ساعتين و45 دقيقة.

وسيواجه ديوكوفيتش، حامل ستة ألقاب قياسية في الدورة، الروسي أندري روبليف الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور 4-6 و6-3 و6-1 من أجل مكان في النهائي للمرة التاسعة.

ويخوض ديوكوفيتش الذي عانى مطلع الأسبوع فيروساً معوياً، دورته الأولى لدى المحترفين، بعد إحراز لقبه الـ24 الكبير في فلاشينج ميدوز الأميركية سبتمبر الماضي، وقال الصربي المخضرم البالغ 36 عاماً «كانت مباراة مماثلة لنهائي العام الماضي. بمقدور أي لاعب الفوز بأي مجموعة».

أردف المصنف أول عالمياً «لدينا أسلوب مشابه. تحرّك جيّد، دفاع جيّد وبمقدورنا اللعب على كل الأرضيات».

وبعد خسارتين أمام المصنف سابعاً عالمياً، هذا الفوز الثاني لديوكوفيتش على رونه (20 عاماً) الذي يعمل راهناً مع المدرب السابق لديوكوفيتش الألماني بوريس بيكر، تابع ديوكوفيتش «كان غريباً رؤية بوريس في المقصورة المقابلة. أتمنى لهما الأفضل».

وتفوّق ديوكوفيتش في المجموعة الأولى بشكل خاص بفضل ارسالاته، وكسر ارسال خصمه في الشوط الثاني عشر، وفي المجموعة الثانية، أهدر كرة لحسم المباراة عندما كان متقدّماً 5-4، قبل أن يسدّد الدنماركي سلسلة من الكرات الرائعة في الشوط الفاصل فارضاً مجموعة ثالثة حاسمة، لكن ديوكوفيتش كان مدمّراً في الثالثة، وكان كسر إرسال وحيد في الشوط الثالث كافياً لبلوغه نصف النهائي.

وفاو ديوكوفيتش في 16 مباراة توالياً، منذ خسارته أمام الإسباني كارلوس الكاراس في نهائي ويمبلدون، وكسب جميع مبارياته الثماني السابقة في نصف نهائي باريس.