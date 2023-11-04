حسين الجسمي: فخور بأداء أوبريت «أبوظبي منبع البطولات»



أبوظبي (الاتحاد)

تضمن حفل الافتتاح للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو العديد من الفقرات المميزة، إلا أن مفاجأة الحفل التي تفاعلت معها الجماهير تمثلت في أوبريت «أبوظبي منبع البطولات» الذي تغنى به الفنان حسين الجسمي وأنشد أعذب الكلمات في حب القيادة ووطن الإنجازات.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتلا ذلك فيلم وثائقي يروي مسيرة البطولة على مدار 15 عاماً منذ انطلاقها عام 2009، ويسلط الضوء على أبرز مشاهدها، مروراً بجميع الإنجازات والإرث الكبير الذي ارتبط باسمها، وصولاً إلى النسخة الاستثنائية الحالية.

وتميّز الفيلم الوثائقي بروعة الإخراج، والسرد المميز لأبرز محطات البطولة، متضمناً لقطات ومشاهد تاريخية مثيرة لنجومها وأبطالها.

وعن تفاصيل مفاجأة الحفل التي أداها الفنان حسين الجسمي، فقد رسمت لوحة رائعة تبرز انتصارات أبطال البساط الإماراتيين، وترحب بضيوف الإمارات والعاصمة أبوظبي القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم. وترافقت أنشودة حسين الجسمي مع أداء فرقة العيالة التي أبرزت الموروث التراثي المميز للإمارات وعاصمتها أبوظبي التي أصبحت أيقونة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وعن مشاركته في حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، أكد الفنان حسين الجسمي على فخره واعتزازه للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يحظى برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.

وأشاد بدور اتحاد الجو جيتسو في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي للعبة ووجهة مفضلة للأبطال. متمنياً أن تتواصل مسيرة إنجازات الدولة بأمجادها ومحطاتها المشرفة.