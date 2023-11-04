إنفانتينو: كرة القدم رسالة وحدة للعالم



زيوريخ (د ب أ)

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاتفاق المتعلق باستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، قائلاً إن كرة القدم بعثت برسالة وحدة، العالم في أشد الحاجة لها. وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها إنفانتينو أمام الدورة 77 لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والمنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال إنفانتينو في الكلمة التي نشرها فيفا عبر موقعه على الإنترنت:«أتوجه بالشكر إلى الجميع، ولا سيما رؤساء الاتحادات القارية، وأعضاء مجلس فيفا، لأنني على قناعة بأننا أثبتنا للعالم إمكانية التوصل إلى إجماع ووحدة في عملية اتخاذ القرار. برأيي، نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسائل من التآزر والوحدة في عالمنا الذي يشهد، وللأسف، سلوكا عدائيا بشكل كبير».

وبعد مشاورات مكثفة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس فيفا في الرابع من أكتوبر على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 مع إقامة ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي، احتفالاً بالذكرى المئوية لإقامة أول نسخة من البطولة.

ووجه إنفانتينو تحية إلى النجمة البرازيلية مارتا التي أعلنت اعتزال كرة القدم الدولية هذا العام بعد أن مثلت البرازيل في ست نسخ من كأس العالم للسيدات، كما أحيا ذكرى الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي فارق الحياة في ديسمبر الماضي، والأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا الذي غادرنا قبل ثلاث سنوات. كذلك أبدى إنفانتينو دعمه لمهاجم نادي ليفربول والمنتخب الكولومبي لويس دياز الذي تعرض والده للاختطاف في كولومبيا، قائلاً:«نتمنى جميعاً أن ينتهي هذا على خير».