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الرياضة

دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي

دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
4 نوفمبر 2023 16:00

 
الفجيرة (الاتحاد)

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حققت إمارة الفجيرة إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها العالمية، بمنح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الوسام الذهبي إلى المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الفجيرة للصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد»، كما تم منح خليل معروف مدير البطولة الوسام الفضي، في ختام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي أقيم في سانتا سوزانا في برشلونة، بحضور ممثلي جميع الأعضاء في الاتحاد الدولي وبإجماع الجميع، وتم التكريم وسط حفاوة واسعة لأعضاء المكتب التنفيذي.
ويأتي تكريم إمارة الفجيرة بالإنجاز الحالي، تثميناً للجهود المميزة والمستمرة التي تبذلها الفجيرة منذ سنوات عديدة خلال استضافتها وتنظيمها لبطولات بناء الأجسام العالمية، وتزامناً مع النجاح التنظيمي للنسخة الماضية لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد»، ومنحها جائزة أفضل تنظيم لبطولة في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي أكتوبر الماضي.
الجدير بالذكر أن هذين الوسامين يمنحان لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي، مما يضاف إلى إنجازات إمارة الفجيرة العالمية. 

اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
بناء الأجسام
إمارة الفجيرة
الاتحاد الدولي لبناء الأجسام
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