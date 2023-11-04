سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف بقاعة الجامعة القاسمية في الشارقة التي شارك فيها 100 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، وأقيمت بالنظام السويسري من 9 جولات.

وافتتح منافسات البطولة على الطاولة الأولى علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي وإيمان آل علي رئيس لجنه الاعلام والاتصال الحكومي، وقامت إدارة النادي بتكريم الفائزين بعد انتهاء المنافسات من الأول للسادس وأفصل لاعبة بالنادي.

وأسفرت النتائج عن سيطرة فلبينية على المراكز الخمسة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول سانتياجو ميل برصيد 8 نقاط من 9 جولات، وجاء مواطنه كايابا جون فنسنت في المركز الثاني بنفس الرصيد، والثالث مواطنتهما مامنتوك إبراهيم في المركز الثالث برصيد 7.5 نقطة والرابع ديماروكوت فرانسيس إروين برصيد 7 نقاط، وهي النقاط التي تساوى فيها 6 لاعبين وجاء ترتيبهم في القائمة النهائية بكسر التعادل، وشهدت البطولة أيضا تساوي 12 لاعباً ولاعبة، وفازت عنود عيسى بجائزة أفضل لاعبة بالنادي.

وأكدت علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي أن تنظيم البطولة يتواكب مع يوم العلم وهي المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا بالالتفاف حول علم دولة الإمارات العربية المتحدة وإظهار مشاعر الفخر والانتماء لرمز العزة والشموخ والتأكيد على مكتسبات ومبادئ دولة الاتحاد.

وأضافت: تنظيم البطولة له أهداف أخرى خاصة أنها ضمن أجندة النشاط المحلي للنادي، كما أنها فرصة للاعبات النادي في الاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، وقد رأينا التنافس الشديد على المراكز الأولى والتساوي في النقاط، وهو ما يؤكد أن البطولة حققت أهدافها، كما أن النادي يحرص دائماً على وجود جائزة لأفضل لاعبة بالنادي من أجل تحفيز اللاعبات على تقديم مستوى متميز والمنافسة في البطولة، خاصة أن مثل هذه البطولات فيها مستويات عالية ومختلفة.