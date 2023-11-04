خماسية غير مسبوقة لخيول أحمد بن راشد في مهرجان جبل علي



عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خماسية غير مسبوقة، في السباق الافتتاحي لمضمار جبل علي العائلي اليوم خلال فعاليات سباقه الأول لهذا الموسم، والذي تألف من سبعة أشواط، بمشاركة 73 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 470 ألف درهم برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وحصد «مزاحم» الفوز الأول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وقيادة جيمس اورمان لقب الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب الشعفار للاستثمار البالغ جائزته 60 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 58:71 ثانية كاد فيها أن يكسر الزمن القياسي للمسافة.

وحقق الثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس اورمان، المهر «مرسوم» بجائزة سباق نوفيس ستيكس في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، البالغ جائزته 60 ألف درهم، ومسجلاً 59:31 ثانية.

وجاءت الثلاثية لخيول سموه عبر الجواد «الجنوب» في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس دبي للمرطبات البالغ جائزته 60 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:24:79 دقيقة.

وحقق «الهزيم» الرباعية لخيول سموه بإشراف نفس المدرب والفارس في الشوط السادس والرئيس لمسافة الميل على لقب كأس شادويل، البالغ جائزته 84 ألف درهم، مسجلاً 1:36:26 دقيقة.

وكان مسك الختام لخيول سموه الخماسية التي جاءت عبر «وصال» الذي اكتسح منافسيه بفارق 6,5 طول في الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر على لقب كأس المشرق لخدمات الري البالغ جائزته 60 ألف درهم، ومسجلاً زمناً وقدره 1:50:59 دقيقة.

وافتتحت الفرس «اف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة ادري دو فريز الانتصارات في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجلت البطلة 1:36:67 دقيقة.

ولم يتأخر «رايج» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس في ابراز مهاراته في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب كأس بنك دبي التجاري البالغ جائزته 76 ألف درهم، وسجل البطل 1:12:30 دقيقة.

شهد السباق المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.