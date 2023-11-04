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الرياضة

«السماوى» يتخطى «النسور» بهدف النوبي

«السماوى» يتخطى «النسور» بهدف النوبي
4 نوفمبر 2023 19:24

فيصل النقبي (أبوظبي) 
واصل بني ياس تفوقه في المواجهات المشتركة مع خورفكان، وحقق فوزاً غالياً 1-0، بهدف حمل توقيع سهيل النوبي في الدقيقة 72 من زمن المباراة التي أقيمت على استاد الشامخة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين ، ونجح «السماوي» في تحقيق انتصاره الثالث في المسابقة، ورفع رصيده للنقطة العاشرة، متقدماً للمركز السابع مؤقتاً، بانتظار نتيجة عجمان والوحدة. 
وظل «النسور» عند رصيده السابق 7 نقاط، بعدما تلقى الخسارة الرابعة في الدوري، والأولى تحت قيادة المدرب نيبوشا، الذي قاد الفريق للمرة الأولى خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا.
جاءت المباراة في شكل فني جيد، حيث أضاع المهاجمون من الجانبين فرصاً متعددة للتسجيل، حتى نجح سهيل النوبي في التسجيل بالدقيقة 72 ليمنح فريقه النقاط الثلاث المهمة. 

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