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الرياضة

«المفاجأة» يبصم بـ«العشرة» في الدوري الإسباني

«المفاجأة» يبصم بـ«العشرة» في الدوري الإسباني
4 نوفمبر 2023 20:00

 
بامبلونا (أ ف ب) 

 

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قلب جيرونا الطاولة على مضيفه أوساسونا بعدما عوض تأخره 1-2 إلى فوز 4-2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد مؤقتاً الصدارة، ورفع جيرونا، مفاجأة الموسم، رصيده في المركز الأول إلى 31 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ريال مدريد الذي يملك فرصة استعادة الصدارة في حال فوزه على ضيفه رايو فايكانو الأحد، وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث الخاسر أمام مضيفه لاس بالماس 1-2 الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة.
وساهم هدفا الثنائي الأوكراني أرتيم دوفبيك بعد تمريرة ميجيل جوتييريس (71) والبديل فيكتور تسيخانكوف (80) في عودة جيرونا إلى المقدمة بعد تخلفه 1-2 قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية بهدفي الكرواتي أنتي بوديمير (25 و55)، بعدما كان افتتح التسجيل بفضل إيفان مارتن في الدقيقة 16.
ووجه أليكس جارسيا الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الرابع من تسديدة على «الطاير» اصطدمت بالأرض وعلت الحارس سيرجيو هيريرا في الدقيقة 90 أمام دهشة جماهير ملعب «إل سادار ستايوم».
وهو الفوز العاشر في 12 مباراة لجيرونا الذي تابع مسلسل مفاجآته مع بداية الموسم. 

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