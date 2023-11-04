«للتحفيز على السخاء».. هذا النادي مبارياته بالمجان



باريس (د ب أ)

قرر نادي اف سي باريس المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، السماح لجماهيره بحضور مباريات فريق الرجال وكذلك مباريات الفريق الأول للسيدات بالمجان، بدءا من مباراته المقبلة وحتى نهاية الموسم.

وذكر اف سي باريس في بيان، أن المشروع جرى تطويره على مدار عدة أشهر وأنه يرغب في أن تكون مبارياته متاحة للجميع، سواء عائلات أو مجموعات من الأصدقاء، وسواء كانوا مشجعين لكرة القدم أم لا، وبصرف النظر عن العمر والمستوى الاجتماعي. وأضاف البيان أن المشروع «أيضا جرى تصميمه للتحفيز على السخاء» من خلال جمع أموال في كل مباراة من أجل المشاريع الاجتماعية.

وقال بيير فيراتشي رئيس نادي باريس «نشعر بالفخر لدعم المشروع الطموح والرائد، والذي يتجاوز الإطار البسيط للرياضة من حيث القيم التي تنقلها، نريد حشد الناس حول نادينا وفرقنا، مع تقديم التزام قوي ومقنع».