السيتي يتصدر «البريميرليج» بـ«سداسية» بورنموث

لندن (د ب أ)

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه بورنموث 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي غداً الاثنين.

في المقابل توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز برينتفورد على ويستهام 3-2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2-0، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2-1، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1-0، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1-1.