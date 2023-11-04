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الرياضة

«العنابي» يُعمق جراح «البركان» بهدف فاكوندو

«العنابي» يُعمق جراح «البركان» بهدف فاكوندو
4 نوفمبر 2023 21:43

رضا سليم (دبي) 

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قفز الوحدة من المركز الثامن إلى الخامس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على عجمان بهدف دون رد في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد في ختام الجولة السابعة للمسابقة «جولة يوم العلم»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى النقطة 12 فيما تجمد رصيد «البركان» عند النقطة الثالثة، وتراجع للمركز الأخير في جدول الترتيب، وأحرز هدف المباراة الوحيد فاكوندو في الدقيقة الـ 26 وهو الهدف الثاني له مع الفريق بالدوري. 
وشهدت المواجهة غياب الجنوب أفريقي موسيماني عن قيادة الوحدة لظروفه الصحية وتولى قيادة الفريق موجمد دافيد المدرب المساعد. 
وكانت الأفضلية والسيطرة لمصلحة الوحدة، وقاد جوانكا الفريق لأكثر من هجمة، إلا أن دفاع عجمان وقف أمام كل المحاولات، مع رقابة فاكوندو والضغط على ويتحرك عجمان بعد مرور 10 دقائق، ويسيطر على الكرة ويحاول مهاجمة مرمى «العنابي» ويشتت علاء الدين زهير تمريرة علي مدن داخل المنطقة، مع تحركات وليد أزارو وبريستيج مبونجو.
كادت تسديدة طحنون الزعابي تدخل المرمى، بعدما اصطدمت بقدم سعود سعيد ومرت بجوار القائم، ويهدر جوانكا فرصة سهلة سددها بعيداً عن المرمى، ثم رأسية فاكوندو في يد الحارس علي الحوسني.
وتشهد الدقيقة الـ 26، الهدف الأول للوحدة عن طريق رأسية فاكوندو من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء، ويحاول أصحاب الأرض ويسدد مدن بجوار القائم وينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف دون رد.
تحسن أداء أصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني، وسنحت أكثر من فرصة إلا أن الوحدة يعود لتهديد مرمى الحوسني عن طريق جوانكا وروبين وفاكوندو، ويجري الوحدة تغييرات بنزول سالم السومحي بدلاً من باكاييف، وعمر خريبين بدلاً من جوانكا، فيما أجرى عجمان تغييرا بنزول روكي بدلاً من بريستيج مبونجو.
وتشهد الدقيقة الـ 79 ركلة جزاء أهدرها علي مدن تصدى لها الحارس راشد علي وفقد فرصة التعادل، ويخرج خالد بطي بالبطاقة الحمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفشلت جميع محاولات العودة لتنتهي المواجهة بفوز الوحدة بهدف دون رد.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان
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