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الرياضة

«سيدات الإمارات» بطل آسيا للرجبي

«سيدات الإمارات» بطل آسيا للرجبي
4 نوفمبر 2023 22:04

رضا سليم (دبي) 
حقق منتخبنا الوطني للسيدات لقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي بعد فوزه في على منتخب الهند 26-5، في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل منتخب السيدات إلى سلسلة سباعيات آسيا.
كان منتخبنا قد تأهل للدور نصف النهائي متصدراً المجموعة الأولى ونجح في الفوز على منتخب جوام بنتيجة 36-7، في الدور نصف النهائي. 
وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة البعثة: «هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد من لاعبات المنتخب من أجل تحقيق الهدف والوصول للنهائي والفوز بالبطولة والتأهل لسلسلة السباعيات».
وأعربت شوق أهلي لاعبة المنتخب عن فخرها بالأداء الاستثنائي للمنتخب والفوز بالبطولة، وقالت: «هذا الفوز هو نتاج التحضير الجيد وروح الفريق الرائعة، وقدمنا مستوى متميز في كل مباريات البطولة والتي تؤكد إصرارنا للوصول للنهائي والعودة بالكأس، والجميع متحمس للمشاركة في بطولة سلسلة آسيا لسباعيات الرجبي».

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