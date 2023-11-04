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الرياضة

فريق أبوظبي في «عربية» شرم الشيخ للسباحة بالزعانف

فريق أبوظبي في «عربية» شرم الشيخ للسباحة بالزعانف
5 نوفمبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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يشارك فريق أبوظبي للرياضات المائية في البطولة العربية رقم 14 للسباحة بالزعانف للكبار والمقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 7 دول عربية، للمنافسة بمسابقات البطولة علي مسبح المركز الرياضي الأولمبي، وذلك في إطار تفعيل برامج الانشطة المائية النوعية للنادي.
تأتي المشاركة في إطار توسيع قاعدة الأنشطة لسباحي الماسترز، والاطلاع على أفضل التجارب العربية الناجحة في مجال السباحة بالزعانف والإنقاذ، وحصل السباح علي سعيد سبيت على المركز الخامس في سباق 100 م سباحة بـ «زعانف المونو» للكبار، ليسجل أول رقم وطني للسباق.

أبوظبي
فريق أبوظبي
شرم الشيخ
السباحة
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