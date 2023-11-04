«التزلج على الماء» يختتم الجولة الثانية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وأيضاً منافسات «الويك سيرف»، وهي ركوب الأمواج ضمن نفس تفاصيل البطولة.

وانطلقت منافسات التزلج على الماء أمس، بأربع فئات مختلفة هي فئة الناشئين، السيدات، المبتدئين والمحترفين كما تنطلق المنافسة على مراحل من خلال التصفيات المختلفة والتحديات التي يضمها جدول البطولة.

وتأتي منافسات هذه البطولة الحديثة كي تضفي قوة على أجندة الموسم البحري للنادي وما يقدمه من بطولات وتحديات بحرية مختلفة وهو الموسم السادس لبطولات التزلج على الماء على التوالي في بطولات النادي البحري.

ووصل عدد المسجلين والمشاركين في مختلف الفئات إلى أكثر من 50 متسابقاً من دول مختلفة، حيث تحظى هذه المنافسة باهتمام عالمي كبير من محبي هذه الرياضة وعشاق التزلج على الماء، بمشاركة أبطال من دول الإمارات، بريطانيا، البحرين، الهند، مصر، كولومبيا، اليونان، كندا، السعودية، أميركا، هولندا، فرنسا، فنلندا، تشيك، جنوب أفريقيا، وبلغاريا

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي التحية لكل المشاركين، معرباً عن السعادة الكبيرة بأن يصل عدد الجنسيات إلى قرابة 16 جنسية.