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الرياضة

الشارقة جاهز لـ «تحدي الصدارة» الآسيوية أمام ناساف

الشارقة جاهز لـ «تحدي الصدارة» الآسيوية أمام ناساف
5 نوفمبر 2023 01:26

الشارقة (الاتحاد)

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يغيب الكرواتي مارو كاتانيتش عن دفاعات فريق الشارقة في مباراة ناساف الأوزبكي المقرر لها مساء غدٍ الاثنين في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وذلك لعدم تسجيل هذا اللاعب الشاب في القائمة الآسيوية، ولكن يعود في نفس الوقت اليوناني مانولاس الغائب عن مباراة «الملك» الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين أمام الجزيرة والبوسني بيانيتش بعد شعورهما بالإرهاق العضلي.
ونجح الكرواتي خلال مشاركته الأخيرة في تأكيد جدارته في قلب الدفاع رغم صغر سنه، حيث لعب مباراة بني ياس كاملة، ونفس الشيء أمام الجزيرة، وكان إيجابياً للغاية في المباراتين، وحصل في اللقاء الأخير أمام «فخر أبوظبي» على (7.1)، وهي درجة تؤكد أن اللاعب يمتلك قدرات عالية، ويشكل مع عبدالله غانم في ظل غياب شاهين عبدالرحمن ثنائياً متفاهماً.
من جانبه عبر أحمد مبارك مدير الفريق عن تفاؤله قبل لقاء ناساف الأوزبكي، وقال: «أداء الفريق في الآسيوية مختلف، وإذا استمر بنفس الروح والعطاء فسوف نسير بعيداً في هذه النسخة، ويبذل المدرب كوزمين جهداً كبيراً في كل الجبهات المحلية والقارية، وثقتنا كبيرة في كل العناصر، وشاهدنا المباراة الأخيرة لناساف أمام باختاكور على قمة الدوري وانتهت بالتعادل 1-1، ولدى الجهاز الفني الفكرة كاملة عن طريقة لعب الفريق الأوزبكي، يبقى التوفيق من اللاعبين في تنفيذ هدفنا من المواجهة».
وقال أحمد مبارك: «مباريات الدوري المحلي ما زالت طويلة وفرص الفريق قائمة، وكانت فرصة مواتية لنا بتحقيق انتصار مهم على الجزيرة في اللقاء الأخير، لكن لم يكن هناك أكثر من لاعب في يومه، وهو ما أثر في النهاية على نتيجة المباراة، ومن المرات القلائل التي يكون فيها الجزيرة بهذا المستوى، ولكننا لم ننجح في استغلال الموقف، ومع ذلك طموحاتنا كبيرة وقائمة في المسابقة خاصة وأن البطولة ما زالت في البداية ونحن في ترتيب جيد وبفارق 4 نقاط عن القمة».
وتابع: «سوف يؤدي الفريق تدريبه الرئيس اليوم،على ملعب المباراة في أوزبكستان، ونعلم جيداً قوة المنافس، حيث يضم بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين وهو حال بقية فرق المجموعة، سواء السد القطري، أو الفيصلي الأردني».
يذكر أن الشارقة يتصدر قمة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، يليه ناساف (6)، والسد (4)، والفيصلي (0)

الشارقة
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