«صراع القمة والقاع» في واجهة «الثامنة» بدوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يومي السبت والأحد المقبلين 11 و12 نوفمبر الجاري، موعداً لمباريات الدور ربع النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لأندية دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي.

ويلتقي في «ربع النهائي» المرتقب للبطولة الأغلى والذي يُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مساء السبت المقبل دبا والعروبة، الجزيرة الحمراء والذيد، على أن يلعب مساء الأحد المقبل دبا الحصن وسيتي، العربي وجلف أف سي.

وتكمل الأندية المتأهلة لربع نهائي «البطولة الأغلى» جاهزيتها للمواجهات المرتقبة من خلال مباريات الجولة الثامنة لـ «دوري الأولى» والتي تنطلق اليوم الأحد بمباريات العروبة وسيتي، جلف يونايتد والذيد، جلف اف سي ودبا، الظفرة والرمس، على أن تستكمل الجولة الاثنين بمباريات التعاون ويونايتد، الجزيرة الحمراء والفجيرة، الحمرية ومصفوت، العربي ومسافي، فيما يغيب دبا الحصن «وصيف الترتيب» برصيد 15 نقطة بداعي الراحة.

ويتصدر «صراع القمة والقاع» واجهة انطلاق «الجولة الثامنة» الليلة، حيث يستقبل العروبة المتصدر برصيد 19 نقطة من 7 مباريات دون خسارة، وبتعادل وحيد أمام دبا 0-0 في الجولة السادسة، ضيفه سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وتبدو الفرصة متاحة أمام العروبة المتصدر لتأكيد أفضليته في مواجهة الدفاع الأضعف في الدوري «سيتي» والذي استقبلت شباكه 16 هدفاً.

وينشد الظفرة «الثالث» برصيد 14 نقطة العودة السريعة إلى سكة الانتصارات، بعد التعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام مضيفه الفجيرة 3-4، حينما يستقبل على ملعبه «ستاد حمدان بن زايد»، ضيفه الرمس صاحب «المركز الأخير» في الترتيب برصيد 3 نقاط، وستكون الفرصة متاحة أمام «فارس الظفرة» استعادة وصافة الترتيب من دبا الحصن «مؤقتاً» حال الفوز في مباراة الليلة.

وينشد دبا «الخامس» برصيد 11 نقطة، اقتحام مربع الصدارة في مواجهة مضيفه جلف اف سي «الحادي عشر» وله 7 نقاط، فيما يرفع فريقا جلف يونايتد صاحب «المركز 14» وضيفه الذيد «الثالث عشر»، فك الاشتباك على رصيد النقاط السبع التي تجمع الفريقين.

الانضباط تعاقب 3 أندية

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قبل انطلاق مباريات «الجولة الثامنة» لدوري الأولى، ثلاثة أندية وشملت العقوبات توجيه لفت نظر لنادي دبا الحصن لنزول جماهيره أرض الملعب في مواجهة الجولة السابعة أمام العربي 3-0، وفرض غرامة مالية 9 آلاف درهم على نادي مصفوت لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في المواجهة أمام الجزيرة الحمراء 0-0 في الجولة الماضية، وتوجيه إنذار للويلزي نيل تايلو مدرب جلف يونايتد، وتغريمه 4 آلاف درهم للاحتجاج على قرارات الحكم.