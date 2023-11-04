سيكو بابا: البطائح باقٍ في المحترفين لسنوات

معتصم عبدالله (دبي)

قطع المالي المقيم سيكو بابا مهاجم البطائح، ببقاء فريقه في مصاف «دوري المحترفين» لسنوات طويلة، عطفاً على الروح الكبيرة للاعبين والدعم الإداري، والجاهزية الفنية والبدنية، مؤكداً أن حصد «الراقي» لـ 11 نقطة بنهاية «الجولة السابعة» وتواجده ضمن أندية النصف الأعلى للترتيب «مفاجأة سعيدة».

وأسهم سيكو بابا «22 عاماً»، بشكل فعال في عودة فريقه بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه «العميد» بنتيجة 2- 0 في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويهدي زميله البرازيلي باولو هنريكي تمريرة الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وقال بابا في تصريحات لـ «الاتحاد»: «الجميع يعلم أن النصر أحد أكبر الفرق في الدوري الإماراتي، رغم النتائج السلبية في الموسمين الماضيين، وانتصارنا في مواجهة العميد نتيجة إيجابية للغاية»، لافتاً إلى أن فريقه يفكر في كل مباراة على حدة، وأضاف: «نحافظ على تركيزنا منصباً على تحقيق هدفنا الأهم وهو تأمين البقاء في دوري المحترفين، ثم سنرى بعد ذلك في أي مركز سننهي الموسم، لهذا من الضروري جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في النصف الأول من الدوري».

وتابع: «سعداء جداً بالفوز الذي حققناه أمام النصر لأن نقاط هذه المباراة تعني الكثير بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني والإداري، وحصد الفريق لـ 11 نقطة بنهاية الجولة السابعة مفاجأة جميلة لأن الجميع لم يتوقعوا ذلك بمن فيهم نحن، وعموماً سنحافظ على التركيز وسنفكر في كل مباراة بشكل منفصل دون الانشغال بجدول الترتيب».

وحول نجاحه في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعد الهدف الأول في مباراة الجولة السادسة أمام عجمان 1-1، مقارنة بصيامه عن التسجيل في أول خمس جولات، أوضح بابا قائلاً: «في بعض الأحيان تلعب بشكل جيد لكن لا تنجح في التسجيل، لهذا يجب على المهاجم أن يستمر في المحاولة حتى إذا لم يكن يلعب جيداً لأن النجاح في تسجيل فرصة واحدة قد يعني ضمان الفوز لفريقك، أنا سعيد لأنني سجلت في المباراة الثانية على التوالي، وأتمنى أن استمر في التسجيل في المباريات المقبلة».

فخور بالرحلة

تعليقاً على مشواره النجاح مع «الراقي» للموسم الثالث على التوالي، بعدما أسهم في صعود فريقه من دوري الأولى للمحترفين بنهاية موسم 2021-2022، قال سيكو بابا: «فخور برحلتي مع البطائح بداية من الدرجة الأولى وانتهاء بدوري المحترفين لأنني وجميع زملائي قمنا بعمل كبير حتى نصعد ولنبقى في المحترفين رغم صعوبة موسمنا الأول في المسابقة، وأنا واثق أن البطائح سيبقى في المحترفين لسنوات طويلة»، لافتاً إلى انسجامه السريع مع الحياة في الإمارات في ظل الأجواء الودية وإحساس الأمان الدائم.