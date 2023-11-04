ليلى المرزوقي تتوج بكأس «الوصل» للقدرة

دبي (الاتحاد)

توجت الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، بلقب سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كلم، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 86 فارساً وفارسة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتم رصد جوائز مغرية، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية قيمة.

وقدمت بطلة السباق أداء قوياً مكنها من تحقيق اللقب بعد أن قطعت المسافة الكلية بزمن قدره 3:29:12 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 28.97 كلم، ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «بوبانج الأندلس» لإسطبلات زعبيل وسجل 3:29:33 ساعات، وذهب المركز الثالث لإسطبلات «إس إس» عن طريق الفارس برايان فيريرا على صهوة «الطنطاوي» وسجل زمناً قدره 3:29:36 ساعات.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، وشهد منافسة قوية من جميع الخيول، مما يؤكد حسن الإعداد للموسم الجديد، ونجحت البطلة ليلى المرزوقي في توزيع جهد خيلها على المراحل المختلفة، حيث تدرجت من المركز الخامس عشر في المرحلة الأولى، ثم حلت تاسعة في «الثانية»، وواصلت تقدمها في «الثالثة» وقبل الأخيرة حيث جاءت في المركز الخامس، لتنطلق للمرحلة الأخيرة بكل ثقة مستفيدة من قوة «تونكي دي بو مارلي»، الذي يحمل لقب سباقي كأس حتا وكأس يوم الشهيد، ليحسم لقب السباق بعد تنافس شرس في المرحلة الأخيرة.

وعقب انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطلة والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وأشاد الدكتور غانم الهاجري بالسباق، وقال إنه كان بداية طيبة للموسم مع سباق تحدي سيح السلم الذي أُقيم قبل يومين، مضيفاً أن الأداء القوي والتنافس المثير مؤشر جيد بأن يكون الموسم حافلاً.

وتوجه الهاجري بالشكر لأصحاب السمو الشيوخ على دعمهم المستمر للفروسية عامة وسباقات القدرة بصورة خاصة، كما أشاد بالتزام الفرسان والمدربين بالتوجيهات من قبل اللجان المنظمة.