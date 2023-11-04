عمار النعيمي: الرياضات التراثية جزء أساسي من الثقافة والهوية الوطنية

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أهمية إحياء رياضة الآباء والأجداد والموروث الوطني والدعم المستمر لتطوير الرياضات التراثية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الثقافة والهوية الوطنية، ومن منظومة القيم والعادات والتقاليد الراسخة لدى أبناء عجمان، وتحقيق رؤية حكومة عجمان وخطتها الاستراتيجية لرعاية الشباب وربطهم بتراث الأجداد.

وأشاد سموه خلال زيارته نادي مصفوت للرماية والفروسية بالدور الذي ظل يقوم به النادي في تشجيع ونشر رياضتي الرماية والفروسية والعمل على اكتشاف ذوي المواهب في مجالهما ورعايتهم وتدريبهم وصقل إمكاناتهم الذاتية وتطويرها بغرض تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الرماية والفروسية والتنظيم والمشاركة في الأنشطة والمسابقات المتنوعة الخاصة بهاتين الرياضتين، إضافة لتحقيق الأهداف والأنشطة الأخرى التي تخدم أبناء عجمان.

ونوه سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للرياضة في الإمارة بشكل عام، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا وتشجيعه الدائم لأبنائه المواطنين بالمحافظة على هذه الرياضة والعمل على نشرها لما تمثله هذه الرياضات من تاريخ وأصالة عربية وتراث إماراتي أصيل، وانعكس ذلك على الإنجازات المتميزة والنتائج الطيبة التي حققها نادي مصفوت للرماية والفروسية في المنافسات والبطولات والمهرجانات التي شارك فيها.

وتفقد سموه خلال الزيارة مرافق النادي وميادين الرماية والأسلحة مثل مسدس 9 مل، وشارك الحضور الرمي بالمسدس، وتجول كذلك في ميدان «بندقية سكتون» وميدان رماية الأطباق حيث شارك سموه الرماة.

وفي ختام الزيارة أعرب سمو ولي عهد عجمان عن سعادته بزيارة النادي، ووجّه الشكر للقائمين عليه، متمنياً لهم دوام التوفيق.

حضور

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.