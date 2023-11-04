لاعبو التشيك.. ذكريات «عالمية أبوظبي» لا تنسى

أبوظبي (الاتحاد)

إنها ذكريات لا تنسى.. يجب توثيقها بالصوت والصورة.. هذا ما أكده لوكاس هاندز مدرب فريق «دي إس جي» التشيكي الذي يشارك في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وقال لوكاس وهو يلتقط مع زملائه صوراً تذكارية مع شعار البطولة: بالنسبة لي هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بهذا الحدث العالمي الكبير، ودوماً كنت أحلم بالتواجد في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، لاسيما وأنني من عشاق اللعبة منذ الصغر.

وأضاف: المشهد هنا فاجأني بشكل منقطع النظير لم أكن أتخيل مطلقاً هذا الحجم من المشاركة على كل المستويات بداية بالأطفال من البنات والأولاد مرورا بالشباب وانتهاءً بالمحترفين الكبار.

وتابع: سبعة آلاف مشارك عددٌ كبيرٌ للغاية كنت أعتقد أنه ليس حقيقياً لكن عندما جئت وشاهدت من أرض الواقع اكتشفت الحقيقة أن أبوظبي فعلاً تستحق أن تكون عاصمة الجو جيتسو العالمية لما تقدمه لهذه اللعبة من خدمات جليلة على صعيد التطوير وكذلك على مستوى تنظيم البطولات الكبرى، لاسيما وأن «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تعد هي الأهم والأكبر والأقوى على مستوى العالم لتؤكد بالدليل بصمات عاصمة الإمارات.

وتابع: نحن نشارك بـ9 لاعبين ولاعبات، أربعة منهم من الأطفال، وخمسة يشاركون في فئات الكبار، وسعدت كثيراً للمستوى الذي ظهر به الرباعي الصغير لاسيما في ظل حصد برونزية وهو أمر جيد في ظل التواجد للمرة الأولى في هذه البطولة.

ووجه الشكر إلى القائمين على الحدث خاصة اتحاد الجو جيتسو، مؤكداً أن كل شيء رائع وكل الأمور سهلة وسلسة للغاية ولا يوجد أي معوقات أمام الضيوف والمشاركين في المنافسات.

عودة

شدد لوكاس هاندز على أنه حتماً سيعود إلى أبوظبي مجدداً للمشاركة في نسخة العام المقبل، في ظل هذه الأجواء الحماسية والرائعة التي تبعث دوماً على النجاح والإنجاز على بساط النزالات. وتمنى أن يكون التوفيق حليف لاعبيه في منافسات الكبار، مؤكداً ثقته في قدرتهم على العودة إلى التشيك بميداليات تكون بمثابة الحافز لهم لبناء مستقبل أفضل وأقوى على صعيد البطولات الكبرى في مختلف بلدان العالم.