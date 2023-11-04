بحضور نهيان بن مبارك.. الناشئات يخطفن الأضواء في «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد اليوم الثاني من منافسات فئة الناشئات في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أداءً قوياً، وتألقاً كبيراً للفتيات الناشئات اللاتي أبدعن على البساط وأشعلن حماس الجماهير في مدرجات مبادلة أرينا.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد محمد السويدي، نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.

‏وجرى تخصيص منافسات اليوم لفئة الناشئات من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي، واللاتي يمثلن الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة إلى نادي الجزيرة، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

وقال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «يسرني التواجد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، كونها فعالية عالمية المستوى، سواء من حيث التنظيم أو عدد اللاعبين وعدد الدول المشاركة، إلى جانب الاحترافية التي يتميز بها فريق عمل الاتحاد بقيادة عبد المنعم الهاشمي، ونجاح البطولة الذي يفوق التوقعات عاماً بعد عام».

أضاف: «من أكثر ما يميز البطولة، الحضور الجماهيري اللافت، لا سيما من قبل الأسر والعائلات، الذين يتوافدون لتشجيع أبنائهم وبناتهم وتحفيزهم، إذ يساهم هذا الاهتمام والتشجيع ببناء أجيال قوية تملك مواصفات قيادية، وهذا بحد ذاته استثمار بالغ الأهمية للمستقبل».

وقالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: «أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لتنظيم هذه البطولة المتميزة في أبوظبي بتفاصيلها المختلفة وما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية على حد سواء، وأشادت باللوحة الرائعة للجماهير في المدرجات ما يعكس ارتباطها الوثيق بهذه الرياضة التي دخلت كل بيت إماراتي؛ بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الجو جيتسو والمتصلة بتعزيز انتشارها وزيادة عدد الممارسين».

وثمنت حرص الاتحاد على تعزيز الجانب المجتمعي في بطولاته المختلفة، إذ إن الجو جيتسو تمثل مشروعاً وطنياً يستمد قوته من المشاركة المجتمعية الفاعلة، وقد نجح الاتحاد ببطولاته وفعالياته المختلفة في إيجاد منصة مثالية تجمع مختلف الثقافات والأعراق.

وأكد محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو، مدير البطولة، أن أداء الناشئات القوي يعكس تنامي شعبية هذه الرياضة حول العالم، ورغبتهن في احتراف اللعبة والتميز فيها، انطلاقاً من فوائدها التي لا تحصى وتأثيرها المباشر على شخصيتهن، لا سيما على صعيد تعزيز الثقة بالنفس، وإكسابهن قيم الرياضة النبيلة، وتمكين المرأة على الساحة الرياضية.

وأضاف المرزوقي: «رياضة الجو جيتسو أصبحت تمثل أسلوب حياة للأجيال الجديدة، ولا أدل على ذلك من الإقبال الكبير للفتيات في مقتبل العمر على المشاركة في مختلف بطولات الجو جيتسو، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تمثل منصة مثالية لمساعدتهن على التألق، وتحقيق أهدافهن في الرياضة».

وأشاد المرزوقي بالأداء القوي للاعبات الإمارات والتطور المستمر لأدائهن، وذلك نتيجة الاستفادة من المقومات الكبيرة التي توفرها القيادة الرشيدة والتي تمثل الضامن الأول لتألق بنت الوطن، وجهود الاتحاد الحثيثة التي تتيح للفتيات الظهور المشرّف في المحافل المختلفة. ولفت المرزوقي إلى أنّ منافسات فئة الفتيات لا تقل ندية عن منافسات الفتيان، ولعلّ الإقبال الجماهيري الكبير يعكس هذا الواقع، منوهاً بأن دولة الإمارات تملك جيلاً رائعاً من اللاعبات القادرات على تحقيق مسيرة مكللة بالنجاح.

الرياضة العالمية الأولى

أكّد أيوب ماجومادوف، مدرب أكاديمية «جيمنازيوم» الروسية أن تحقيق عددٍ كبير من الميداليات الملونة في البطولة، يمثل نتيجة مميزة بالنسبة له، وأنه سعيد للغاية بهذا الإنجاز، خصوصاً أنه تحقّق على يد أشبال وناشئين يمثلون مستقبل اللعبة.

وتابع: «نشارك في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للعام الخامس على التوالي، ولمسنا مدى تطور البطولة عاماً بعد عام على صعيدي التنظيم والمشاركين، وأعتقد أننا نشهد اليوم فعالية استثنائية غير مسبوقة».

وأضاف: «الجو جيتسو الرياضة العالمية الأولى؛ لأننا نتخطى حواجز الانتماءات، ونلتقي هنا في بطولة عالمية تجمعنا فيها الألفة والروح الرياضية». وتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو الجهة المنظمة للبطولة على جهوده لإيصال البطولة إلى هذا المستوى من التميز.

فرحة لا توصف

تقول الكولومبية إيميليانا أوسوريو/ حزام أصفر من أكاديمية «جرايسي كولومبيا»: «إن فرحتها لا توصف بتحقيق الميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 36 كجم، في هذه البطولة التي تمثل حلماً لكل اللاعبين».

وتضيف: «أتيت من كولومبيا إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة الأهم والمنافسة بقوة على إحدى الميداليات الملونة، وتمكنت من تحقيق ذلك بفضل المثابرة والإصرار والتطبيق الجيد لتوجيهات المدرب الذي أهديه تحياتي وهذا الإنجاز».

تألق بنت الإمارات

أكدت فاطمة الكثيري، لاعبة نادي الوحدة للجو جيتسو، سعادتها البالغة بحصولها على الميدالية الذهبية عن فئة الناشئات وزن 44 كجم، وتقدمت بالشكر إلى القيادة الرشيدة واتحاد الجو جيتسو لتوفير كل مقومات النجاح لبنت الإمارات، ما أهّلها إلى التألق، وتحقيق الانتصارات على الساحتين المحلية والدولية.