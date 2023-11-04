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سباق دبي لجري السيدات اليوم

سباق دبي لجري السيدات اليوم
5 نوفمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم النسخة العاشرة من «سباق دبي لجري السيدات»، وتتخلل السباقَ أنشطةٌ ترفيهيةٌ تناسب جميع أفراد العائلة. 
تشارك في سباقي 5 كلم و10 كلم نخبة من العداءات الدوليات تتصدرهن ندى الكردي وجنيفير تومازو من لبنان، وهبة عمر من فلسطين، ومادالينا إلينا سيربو من رومانيا، وتشارك فتيات من الأحياء الفقيرة في دكا للمرة الأولى، وكذلك سائقات الحافلات والمربيات كجزء من حملة «ران بيوند بلو» الخاصة بالسباق، ومجموعة خاصة من النساء اللواتي سيجرين بزي الساري.. ومن المتوقع أن يستقطب السباق 3 آلاف مشاركة.

سباق دبي للدراجات المائية
دبي
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