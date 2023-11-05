«ميسي تركيا» جاهز لـ «الليجا» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد معاناة طويلة مع الإصابة من بداية الموسم، تارة في ركبته وأخرى في فخذه، عاد النجم التركي الشاب أردا جولر «18 عاماً» إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد الإسباني، ودخل قائمة الفريق التي تواجه رايو فاليكانو في الجولة 11 للدوري.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني للريال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة إن جولرذموجود بالفعل في القائمة، ومن الممكن الدفع به لدقائق في الشوط الثاني، وفقاً لظروف المباراة.

وأضاف أنشيلوتي إن جولر، الذي بدأ هذا الأسبوع التدريبات الجماعية مع زملائه، يجيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيمن وقلب الهجوم، وسيحصل على دقائق لعب مناسبة، ولكن تدريجياً وخطوة خطوة، حتى لا يتعرض لانتكاسة.

وانضم أردا جولر، الذي يلقبونه في بلاده بـ «ميسي تركيا»، إلى ريال مدريد في يوليو الماضي بعد منافسة شرسة مع «غريمه اللدود» برشلونة، وحسم اللاعب السابق لفنربخشه التركي، الصفقة لمصلحة «الميرينجي» لرغبته في اللعب للريال.

ويمتد عقد جولر الذي لم يلعب أي مباراة رسمية مع الريال، حتى الآن، 6 مواسم تنتهي في صيف 2029، وبلغت صفقة انتقاله 20 مليون يورو، وكان خامس صفقة يبرمها الريال في «الميركاتو الصيفي» بعد فران جارسيا وإبراهيم دياز «العائد من إعارة في ميلان الإيطالي»، ووجود بيلينجهام القادم من بروسيا دورتموند، ورأس الحربة خوسيلو لاعب إسبانيول، والذي سبق له اللعب في فريق «لوكاستيا» رديف ريال مدريد من 2009 إلى 2012.

وظهرنبوغ أردا جولر في سن الثالثة عشرة، ولفت إليه أنظار مدربيه بشدة بفضل موهبته الفطرية وإمكاناته الفنية المتعددة والتي تشبه في كثير منها النجم «الأسطوري» ليونيل ميسي.

وبدأ أردا جولر، المولود في 25 فبراير 2005، مسيرة الشباب في جنتشلربيرليجي «2014-2019» ثم أكاديمية فنربخشه وتم تصعيده على الفور إلى الفريق الأول حيث لعب 32 مباراة وسجل 7 أهداف حتى صيف 2022، ولعب لمنتخب الشباب التركي تحت 17 سنة، عشر مباريات وسجل 4 أهداف، بينما لعب للمنتخب الأول 4 مباريات مسجلاً هدفاً واحداً.