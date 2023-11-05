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الرياضة

«الفرسان» يعثر على «الهداف»

«الفرسان» يعثر على «الهداف»
5 نوفمبر 2023 11:00

مراد المصري (دبي)
يبدو أن شباب الأهلي عثر على ضالته في البحث عن مهاجم هداف هذا الموسم، وذلك بعد تألق ماتيوس ليما، الذي سجل هدفاً وشكل خطورة في المقدمة أمام اتحاد كلباء، بعدما شارك بديلاً لمؤنس دبور، الذي تعرض لإصابة مطلع اللقاء.
وكان ليما قد فرض نفسه في صفوف الفريق الرديف، حيث يتصدر حالياً قائمة هدافي دوري تحت 21 عاماً للمحترفين برصيد 5 أهداف بالشراكة مع عدة لاعبين، وسبق أن سجل ثنائية في المباراة الودية التي جمعت «الفرسان» ضد منتخب تركمانستان خلال فترة التوقف، ليحصل على فرصة أخيراً بعدما أجبرت إصابة مؤنس دبور، المدرب الصربي ماركو نيكوليتش على إدخاله في وقت مبكر من مواجهة «النمور»، ويبدو أنه سيسعى للتمسك في موقعه في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

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