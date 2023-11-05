منتخب الجودو يُعسكر في أستراليا استعداداً لبطولة طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب الجودو، مساء غدٍ الاثنين، إعداده الداخلي في أبوظبي استعداداً للسفر إلى أستراليا بعد غدٍ الثلاثاء، لإقامة معسكر إعداد هناك حتى الثاني من ديسمبر المقبل موعد السفر إلى اليابان بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، للمشاركة في بطولة «طوكيو جراند سلام» للجودو، التي تقام هناك في يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، والتي تعتبر ختام بطولات الجراند سلام الكبرى للجودو لعام 2023.

وبعد بطولة طوكيو يخلد المنتخب حسب برنامج الجهاز الفني للراحة حتى 12 ديسمبر موعد السفر إلى جورجيا، لإقامة معسكر هناك ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد.

ويشارك منتخبنا في بطولة طوكيو، التي تقام يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، بعدد 8 أفراد من بينهم اللاعبة بشيرات خوردي، التي فازت بأول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، في وزن تحت 52 كجم، كما تشارك اللاعبة باتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، بجانب 6 لاعبين وهم نارمند بيان (تحت 66 كجم)، وشفيلي جرام (وزن تحت 66 كجم)، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم وظافر آرام (تحت 100كجم)، ومعروف ماجو في وزن (فوق 100 كجم)، ويُشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الجودو.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، على لقاء المنتخب على هامش بطولة أبوظبي الأخيرة، موجهاً بضرورة التركيز خلال البطولات الكبرى التي تسبق دورة باريس بهدف حصد المزيد من النقاط لتحقيق رقم التأهل للدورة المقبلة، وهو الطموح الذي ظل يخطط له الاتحاد سنوياً، بجانب بطولات العالم الكبرى للجودو مواصلة للحضور الأولمبي الإيجابي الذي بدأ في لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو في 2016، والفوز ببرونزية تاريخية غالية، ثم المشاركة في دورة طوكيو 2020، والعمل تطلعاً لميدالية جديدة خلال المشاركات المقبلة.