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الرياضة

«الراقي» سيكو بابا الأفضل بـ 8.6 أمام «العميد»

«الراقي» سيكو بابا الأفضل بـ 8.6 أمام «العميد»
5 نوفمبر 2023 12:00

علي معالي (دبي)
أكد البطائح تفوقه التاريخي على النصر، خلال هذه الجولة، بالفوز للمرة الثانية في الموسم الثاني على التوالي، بعد انتصار الموسم الماضي بهدف، والتعادل في المباراة الأخرى 2-2، في 3 مواجهات بدوري أدنوك للمحترفين.
وفرض المالي الشاب سيكو بابا جاساما نفسه على المباراة الأخيرة بهدف وتمريرة ذهبية، وحصل هذا اللاعب الذي يشارك مع «الراقي» بصفة لاعب مقيم على أعلى درجات التقييم في اللقاء بشكل عام بـ 8.6 من 10، ولم يكن هدف سيكو بابا، الأول في شباك «العميد»، حيث استطاع أن يسجل في الموسم الماضي أيضاً في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2، وكأن هذا الشاب أصبح متخصصاً في هز شباك النصر.
ونجح رادوي في تكوين فريق متماسك وقوي ويخطف النقاط في الوقت المناسب، خاصة وأن الفريق غادر عن صفوفه 13 لاعباً من مجموعة الموسم الماضي، وتعاقد مع 19 لاعباً، وشكل بهم توليفة قوية استطاعت تقديم عروض مميزة، ويحتل بهم ترتيباً يتفوق به عن فرق لها تاريخ وباع طويل في دوري المحترفين.

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