غنتوت «ب» بطل مهرجان «بينك بولو»

غنتوت (الاتحاد)

قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريق غنتوت «ب» للبولو للفوز بلقب مهرجان «بينك بولو» في نسخته الـ 14، والذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد الرئيسي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بعدما تغلب في المباراة الاستعراضية الخيرية على فريق غنتوت «أ» بنتيجة 5.5 نقطة مقابل 5 نقاط، وهي المباراة التي دشن بها غنتوت موسمه الحالي.

وجاءت المباراة الاحتفالية متكافئة، والتي بدأت بإسقاط كرة البداية من سمية الكعبي عضوة جمعية الإمارات للسرطان ومؤسسة مبادرة «جرعة سعادة» بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي وعدد من الشخصيات.

وتنوعت فقرات المهرجان، والتي بدأت بمشاركة فرقة الفنون الشعبية الأفريقية، بجانب المنطقة المخصصة لألعاب الأطفال، والفحوصات الطبية المقدمة من مستشفى برجيل والقافلة الوردية، ومباراة لكرة القدم لمواهب أكاديمية ياس وأكاديمية فيوتشر، ثم المباراة الاستعراضية لمواهب البولو نجوم المستقبل التي قدمها نادي دبي للبولو والفروسية، وشهد المهرجان إطلاق البالونات الوردية بمشاركة الصغار وأسرهم، كما شاركت موسيقي شرطة أبوظبي في عزف النشيد الوطني.

وشهد المهرجان فقرة عروض الأزياء المقدمة من مجموعة على بن عبد العزيز للاستثمار، وفي الختام تم السحب على التذاكر المجانية للجماهير، التي رصد لها النادي الجوائز والهدايا التذكارية متمثلة في أجمل زي وقبعة نسائية.

وكان مسك ختام المهرجان، تم تكريم الفريقين بحضور الشيخ محمد بن خالد آل حامد وسعيد بن حوفان المنصوري، وخالد سعيد المرزوقي، وحمد أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لشركات برجيل القابضة، كما تم تكريم حكم المباراة وتبادل الدروع التذكارية.