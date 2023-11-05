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الرياضة

ألكسندر ميركل أول ألماني يسجل في «المحترفين»

ألكسندر ميركل أول ألماني يسجل في «المحترفين»
5 نوفمبر 2023 13:00

معتصم عبدالله (دبي)
دون ألكسندر ميركل لاعب وسط نادي حتا، اسمه كأول ألماني ينجح في تسجيل هدف في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما أكد تفوق «الإعصار» أمام مضيفه «الصقور» بتسجيله الهدف الرابع من كرة رأسية في المباراة التي انتهت بتفوق فريقه 4-2.
ويملك ألكسندر ميركل «31 عاماً»، الذي يخوض موسمه الأول مع حتا، الجنسيتين الكازاخستانية والألمانية، حيث ولد في كازاخستان من أصل ألماني، ومثل منتخب «الماكينات» في البداية على مستوى الشباب، قبل أن يقوم بتحويل ولائه إلى منتخب كازاخستان في عام 2015، حيث ظهر لأول مرة في مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2016.
وبات ميركل المقيد كلاعب أجنبي ألماني في صفوف حتا للموسم الحالي، اللاعب رقم 85 الذي ينجح في تسجيل هدف على الأقل في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2023-2024، والذي شهد تسجيل 173 هدفاً في 49 مباراة بمعدل تهديفي 3.53 في المباراة.
وبدأ ميركل مشواره الاحترافي في ميلان الإيطالي موسم 2010-2011، كما سبق له تمثيل العديد من الأندية، وأبرزها إلى جانب ميلان أودينيزي وجنوى الإيطاليين، وواتفورد الإنجليزي، كما لعب للفيصل السعودي موسم 2021- 2022، وبعدها مع غازي عنتاب التركي وصولاً لمحطته الحالية مع حتا.

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