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الرياضة

سباق رباعي على «وصافة لابا» في الدوري!

سباق رباعي على «وصافة لابا» في الدوري!
5 نوفمبر 2023 13:30

معتصم عبدالله (دبي)
واصل الثنائي الدولي علي مبخوت وفابيو ليما مطاردة التوجولي لابا كودجو مهاجم العين ومتصدر قائمة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 6 أهداف، بعدما رفها رصيدهما إلى 5 أهداف بنهاية «الجولة السابعة» بالتساوي مع الثنائي وليد آزارو «عجمان»، كايو لوكاس «الشارقة».
واستغل الثنائي مبخوت وليما صيام لابا عن التسجيل في مباراة فريقه أمام مضيفه الوصل 1-3، ليقلصا الفارق إلى هدف وحيد، بعدما سجل مبخوت هدف «فخر أبوظبي» الوحيد في المواجهة أمام الشارقة 1-1، فيما مهد فابيو ليما لانتصار فريقه الوصل على العين 3-1، بعدما افتتح التسجيل من تسديدة ذكية في الدقيقة 24.
ولم يفوت فابيو ليما احتفاليته بخوض المباراة رقم 200 بقميص الوصل في «دوري المحترفين»، ليسهم في انتصار فريقه الثمين أمام العين، والذي كفل للأصفر صدارة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام شباب الأهلي الوصيف.
في المقابل، كاد هدف علي مبخوت في مرمى الشارقة والذي رفع به رصيده الإجمالي إلى 213 في الدوري، أن يضمن لـ «فخر أبوظبي» النقاط الثلاث في مواجهة ضيفه الشارقة، قبل أن يعود الأخير للتعادل بفضل «هدف عكسي» سجله عبدالله إدريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 91.

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ترتيب صدارة الهدافين
6 لابا كودجو «العين»
5 علي مبخوت «الجزيرة»
5 فابيو ليما «الوصل»
5 كايو لوكاس «الشارقة»
5 وليد آزارو «عجمان»

دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
علي مبخوت
فابيو ليما
وليد أزارو
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