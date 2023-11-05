«الأهداف العكسية».. «حصيلة قياسية»!

رضا سليم (دبي)

تحولت الأهداف العكسية إلى ظاهرة في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما شهدت المباريات 5 أهداف عكسية من بينها 3 أهداف في مباراة واحدة، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ دوري المحترفين.

وتصدرت مباراة الإمارات وحتا مشهد «النيران الصديقة»، بعدما شهدت 3 أهداف في مباراة انتهت 4-2 لمصلحة «الإعصار» أي نصف أهداف المباراة من الأهداف الذاتية، حيث سجل سهيل عبدالله حارس الإمارات بالخطأ في مرماه، وفهد سبيل لاعب الصقور بالخطأ في مرماه وتميمو وورو لاعب حتا بالخطأ في مرماه.

وشهدت قمة الجزيرة والشارقة هدفاً عكسياً عن طريق عبدالله إدريس لاعب الجزيرة الذي سجله في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من نهاية المباراة، وهو الهدف الذي منح الملك نقطة وأفقد «فخر أبوظبي» العلامة الكاملة، وأحرز عبدالسلام محمد مدافع كلباء هدف شباب الأهلي الأول في مرماه بالخطأ، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الفرسان 3-1.

وشهد الدوري 12 هدفاً عكسياً في 49 مباراة من أجمالي 173 هدفاً، حيث تصدر عجمان قمة الأندية التي سجلت في مراميها بمعدل 3 أهداف عن طريق نادر الغندري وعبدالرحمن راكان وعصام فايز في مرمى عجمان، فيما أحرز الجزيرة هدفين عكسيين عن طريق فيرناندو لوكاس وعبدالله إدريس متساوياً مع الإمارات بهدفين في مرماه بمباراة واحدة، وهدف واحد لكل من حسين عباس لاعب بني ياس وأنس كريمي لاعب خورفكان وعبدالسلام محمد لاعب كلباء وحسن حمزة حارس شباب الأهلي، وتميمو لاعب حتا.

أما عن الأهداف العكسية على مدار الجولات الماضية، فقد شهد الأسبوع الأول 3 أهداف ذاتية: حسين عباس لاعب بني ياس في مرماه لصالح العين، ونادر الغندري لاعب عجمان في مرماه لصالح شباب الأهلي، وأنيس كريمي لاعب حتا في مرماه لصالح خورفكان، وشهد الأسبوع الثاني هدفاً واحداً عن طريق فرناندو لاعب الجزيرة أمام الوحدة، وهو ما حدث في الجولة الثالثة، حيث كان عبدالرحمن راكان مدافع عجمان الوحيد الذي سجل هدفاً في مرماه أمام العين، وفي الأسبوع الرابع سجل عصام فايز لاعب عجمان في مرماه أمام اتحاد كلباء، في المباراة التي انتهت لمصلحة الأخير 5-3، واختفت الأهداف العكسية في الجولة الخامسة، وعادت في السادسة بخطأ الحارس حسن حمزة من شباب الأهلي في مرماه أمام النصر وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.