أين ذهب ميلان؟



ميلانو (رويترز)

خسر ميلان بأداء باهت 1- صفر أمام ضيفه المتواضع أودينيزي في سان سيرو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لتستمر مسيرة فريق المدرب ستيفانو بيولي من دون انتصارات في أربع مباريات في كل المسابقات ما ترك الفريق على بعد ست نقاط من الصدارة.

وسجل روبرتو بيريرا لاعب أودينيزي هدف فوز الضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد هيمنة ميلان على الشوط الأول دون استغلال الفرص التي سنحت له.

وخسر فريق المدرب بيولي، الذي يستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، 1- صفر على أرضه أمام يوفنتوس وتعادل 2-2 مع نابولي حامل اللقب في آخر مباراتين له في الدوري وخسر 3- صفر في باريس.

وتركت أحدث هزيمة ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة متأخراً بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي تغلب على أتلانتا 2-1.

وفاز أودينيزي، الذي تغلب على ضيفه ميلان 3-1 في آخر مواجهة له في مارس الماضي، في مباراتين متتاليتين ضد ميلان في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2017، واقترب دافيدي كالابريا قائد ميلان من افتتاح التسجيل بعد 25 دقيقة لكن تسديدته من مسافة بعيدة تصدى لها ماركو سيلفستري الذي ظهر في الصورة مرة أخرى بعد 10 دقائق عند إبعاد محاولة من يونس موسى.

وسجل بيريرا من علامة الجزاء بعد احتساب ركلة الجزاء بسبب خطأ ضد جناح أودينيزي فيستي إيبوسيلي. وأنقذ مايك ماينان حارس ميلان ضربة رأس من النيجيري إسحاق سوكسيس إثر ركلة ركنية.

وكثف ميلان من الضغط قرب نهاية المباراة لكن البطل سيلفستري ضمن الحفاظ على شباكه نظيفة.

وتصدى الحارس البالغ من العمر 32 عاماً لمحاولة أخرى بشكل رائع في الدقيقة 90، حيث حرم أوليفييه جيرو من التسجيل قبل أن يقفز ليتصدى لتسديدة قوية من أليساندرو فلورينتسي في الوقت بدل الضائع، وخسر ميلان، الذي فشل في التسجيل في مباراتين متتاليتين بالدوري على أرضه للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2020، في مباراتين متتاليتين على ملعب سان سيرو للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2019.

ويحتل أودينيزي، الذي حقق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، المركز الـ16 بعشر نقاط متقدماً بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.