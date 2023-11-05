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الرياضة

صقر بن سعود يتوج منتخب رومانيا بطلاً لكأس العالم المصغرة في رأس الخيمة

صقر بن سعود يتوج منتخب رومانيا بطلاً لكأس العالم المصغرة في رأس الخيمة
5 نوفمبر 2023 12:31


رأس الخيمة (وام)
توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، منتخب رومانيا بطلاً لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 بعد الفوز على نظيره الكازاخستاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2 في البطولة التي استضافتها رأس الخيمة بتنظيم الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة بمشاركة منتخبات 32 دولة.
وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن رأس الخيمة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ستظل وجهة مثالية لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية واستقطاب نخبة الرياضيين حول العالم انطلاقاً من إمكانياتها المتقدمة والحديثة وإرثها الثقافي والتاريخي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة التي ترتكز على جعل الرياضة ركيزة أساسية في تعزيز القطاع السياحي والتشجيع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً في بيئة آمنة تدعم جهود الإمارة الرامية إلى جعل رأس الخيمة مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والزيارة.
وأوضح الشيخ صقر بن سعود أنه لطالما كانت الرياضة أحد أهداف التنمية المستدامة ونموذجاً عالمياً للتقارب والسلام والتسامح بين البشر. وقال: «من هذا المنطلق نسعى في رأس الخيمة من خلال استضافة الأحداث الرياضية العالمية للتأكيد على قيمنا ومبادئنا الوطنية والإنسانية التي تدعو للتعايش والتقارب والانفتاح على الثقافات والشعوب كافة».

 


 

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