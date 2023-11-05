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الرياضة

شرطة أبوظبي تقبض على ميداليات الجو جيتسو في فيينا

شرطة أبوظبي تقبض على ميداليات الجو جيتسو في فيينا
5 نوفمبر 2023 13:15

 
أبوظبي (الاتحاد) 
أحرزت أكاديمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجو جيتسو المركز الثاني في التصنيف العام ببطولة EUROPE AJP NO GI التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا وحصدت 7 ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات)، كما حصدت ضمن مشاركتها في بطولة (AJP TOUR VIENNA) 6 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية).
وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي عالمياً، مؤكداً الحرص على تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجو جيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال في هذه الرياضة والراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.
وذكر أن تميز شرطة أبوظبي في بطولة الجو جيتسو (AJP) فيينا يعد ثمرة للاستعداد والتجهيز الجيد لتحقيق 13 ميدالية ملونة في بطولتين متتاليتين، موضحاً أن الفريق أظهر مستوى متميزاً في المشاركة بالمنافسات مع رياضيين عالميين من محترفي الجو جيتسو واستقطبت مشاركة مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.
وأوضح المقدم راشد صغير البلوشي، رئيس الوفد، أن البطولة تعد من البطولات الرياضية المهمة لتعزيز تصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجو جيتسو لتصبح من الأوائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإعداد وتجهيز الرياضيين من المنتسبين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

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