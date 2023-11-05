«هاتريك» لإسطبلات الأريام في مهرجان الشارقة للجواد العربي



محمد حسن (الشارقة)

حققت خيول «إسطبلات الأريام» ثلاثية «هاتريك» خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي في نسخته الـ20، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 296 جواداً من الإنتاج المحلي.

وجاءت ثلاثية إسطبلات الأريام بتحقيق خيولها للصدارة في 3 أشواط من جملة منافسات اليوم الثالث التي تألفت من 6 أشواط تأهيلية، لتضع أقدامها بقوة للمنافسة على الألقاب الرئيسية في ختام المهرجان.

واستهل الفعاليات المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، الذي تصدر شوط الأمهار عمر سنة القسم «أ»، محققاً 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ع ج ربدان» لمربط عجمان، وسجل 91.70 نقطة، فيما احتل المركز الثالث «إتش إيه المزاحم» لحمد محمد الحبسي، وحصل على 90.70 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «ب» للمهر «الأريام عجيب» لإسطبلات الأريام، وسجل 91.80 نقطة، وحل في المركز الثاني «ربدان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحقق 91.60 نقطة، ونال المركز الثالث «رشيق البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصل على 91.30 نقطة.

وأضاف «الأريام بركان» الفوز الثاني لإسطبلات الأريام عندما تصدر شوط الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، وحقق 91.60 نقطة، تلاه في المركز الثاني «دي سميح» لأحمد محمد المرزوقي، وحصل على 91.40 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ونال 91.30 نقطة.

وتصدر «ع ج رازي» لمربط عجمان القسم «ب»، محققاً 92.40 نقطة، وجاء في المركز الثاني «إيه إل كنان» لمنى سعيد المرزوقي، وحصل على 91.60 نقطة، وحل في المركز الثالث «شقران مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وحقق 91.30 نقطة.

وأكمل «الأريام برجس» ثلاثية إسطبلات الأريام عندما تصدر شوط الأمهار عمر 3 سنوات القسم «أ»، وحقق 92.40 نقطة، تلاه في المركز الثاني «أدهم الباهية» لعمار حسين الدرمكي، وحصل على 91.60 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «كحيلان سراب» لمحمد هلال المسكري، وسجل 90.60 نقطة.

واختتم فعاليات اليوم الثالث «خطاف البداير» لمحمد المر الحبسي، بتصدره للقسم «ب» وحقق 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني «سند الهيثم» لمربط الشبلي، وسجل 90.60 نقطة، فيما حل بالمركز الثالث «رسلان الباهية» لناصر أحمد العلي، وحصل على 90.40 نقطة.